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https://ria.ru/20201021/rak-1580854662.html
Найден биомаркер рака желудка
Ученые выявили биомаркер, по которому можно предсказать риск развития рака желудка еще до появления первых симптомов. Результаты исследования опубликованы в... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:36
2020-10-21T16:36
риа наука
биология
рак
здоровье
сша
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Ученые выявили биомаркер, по которому можно предсказать риск развития рака желудка еще до появления первых симптомов. Результаты исследования <a href="https://gut.bmj.com/content/69/10/1750" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Британского общества гастроэнтерологов BMJGut.Рак желудка стоит на третьем месте по количеству смертей среди онкологических больных в мире. Заболевание возникает из-за неправильного питания и неблагоприятных факторов окружающей среды и часто может оставаться незамеченным вплоть до поздних стадий.В настоящее время для диагностики болезни с помощью эндоскопической процедуры биопсии отбирают образец ткани желудка и анализируют на предмет патологии.Биологи из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнама</a> нашли биомаркер, который можно обнаружить с помощью простого анализа крови. К тому же, он появляется в крови пациентов еще до начала развития опухоли. Исследователи уверены, что их открытие поможет раннему выявлению болезни и ее своевременному лечению.Биомаркер MiR130b представляет собой микроРНК, или небольшую некодирующую молекулу РНК, которая играет важную роль в регуляции экспрессии генов, влияя на развитие и прогрессирование заболевания.MiR130b вырабатывается группой иммунных клеток, называемых миелоидными супрессорными клетками, обычно связанными с инфекциями, вызванными Helicobacter pylori — бактериями, провоцирующими язву желудка и рак.Известно, что рак желудка может развиваться спустя долгое время после того, как инфекция H. pylori прошла, а эти микроРНК четко коррелируют с предраковыми изменениями, которые впоследствии могут привести к появлению опухоли."Даже если вы избавились от бактерий, зачастую инфекция уже инициировала каскад событий, которые могут привести к раку. Вот почему так важно раннее обнаружение", — приводятся в пресс-релизе Аризонского университета слова одного из авторов статьи Яны Заврос (Yana Zavros) из Университета <a href="http://ria.ru/location_Cincinnati/" target="_blank" data-auto="true">Цинциннати</a>.Началось все с того, что, изучая изменения в желудке мышей, вызванные H. Pylori, исследователи обнаружили у животных маркер MiR130b, а затем ту же микроРНК идентифицировали в человеческой плазме у пациентов с предраковыми изменениями или с диагностированным раком желудка в начальной стадии."Это было ретроспективное исследование, — отмечает руководитель научной группы доктор Хуанита Мерчант (Juanita Merchant) из Медицинского колледжа Аризонского университета. — Но теперь мы можем начать перспективное изучение этого биомаркера на различных группах пациентов. Молекулярная подпись, которую мы обнаружили, поможет нам увидеть, есть ли у пациентов изменения слизистой оболочки, связанные с наличием H. pylori". Ученые считают, что малоинвазивный анализ крови позволит принимать решение о назначении эндоскопического исследования.Кроме того, авторы надеются, что полученные ими новые данные помогут ответить на вопрос, почему рак желудка так трудно поддается лечению, и разработать новые терапевтические методы.
https://ria.ru/20201015/telomery-1579966380.html
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биология, рак, здоровье, сша

Найден биомаркер рака желудка

16:36 21.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПробирки
Пробирки - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ученые выявили биомаркер, по которому можно предсказать риск развития рака желудка еще до появления первых симптомов. Результаты исследования опубликованы в журнале Британского общества гастроэнтерологов BMJGut.
Рак желудка стоит на третьем месте по количеству смертей среди онкологических больных в мире. Заболевание возникает из-за неправильного питания и неблагоприятных факторов окружающей среды и часто может оставаться незамеченным вплоть до поздних стадий.
В настоящее время для диагностики болезни с помощью эндоскопической процедуры биопсии отбирают образец ткани желудка и анализируют на предмет патологии.
Биологи из США, Китая и Вьетнама нашли биомаркер, который можно обнаружить с помощью простого анализа крови. К тому же, он появляется в крови пациентов еще до начала развития опухоли. Исследователи уверены, что их открытие поможет раннему выявлению болезни и ее своевременному лечению.
Биомаркер MiR130b представляет собой микроРНК, или небольшую некодирующую молекулу РНК, которая играет важную роль в регуляции экспрессии генов, влияя на развитие и прогрессирование заболевания.
MiR130b вырабатывается группой иммунных клеток, называемых миелоидными супрессорными клетками, обычно связанными с инфекциями, вызванными Helicobacter pylori — бактериями, провоцирующими язву желудка и рак.
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Известно, что рак желудка может развиваться спустя долгое время после того, как инфекция H. pylori прошла, а эти микроРНК четко коррелируют с предраковыми изменениями, которые впоследствии могут привести к появлению опухоли.
"Даже если вы избавились от бактерий, зачастую инфекция уже инициировала каскад событий, которые могут привести к раку. Вот почему так важно раннее обнаружение", — приводятся в пресс-релизе Аризонского университета слова одного из авторов статьи Яны Заврос (Yana Zavros) из Университета Цинциннати.
Началось все с того, что, изучая изменения в желудке мышей, вызванные H. Pylori, исследователи обнаружили у животных маркер MiR130b, а затем ту же микроРНК идентифицировали в человеческой плазме у пациентов с предраковыми изменениями или с диагностированным раком желудка в начальной стадии.
"Это было ретроспективное исследование, — отмечает руководитель научной группы доктор Хуанита Мерчант (Juanita Merchant) из Медицинского колледжа Аризонского университета. — Но теперь мы можем начать перспективное изучение этого биомаркера на различных группах пациентов. Молекулярная подпись, которую мы обнаружили, поможет нам увидеть, есть ли у пациентов изменения слизистой оболочки, связанные с наличием H. pylori".
Ученые считают, что малоинвазивный анализ крови позволит принимать решение о назначении эндоскопического исследования.
Кроме того, авторы надеются, что полученные ими новые данные помогут ответить на вопрос, почему рак желудка так трудно поддается лечению, и разработать новые терапевтические методы.
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