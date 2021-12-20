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Наука
https://ria.ru/20211220/dieta-1764116902.html
Опухоль на диете. Как питание связано с раком
Опухоль на диете. Как питание связано с раком - РИА Новости, 20.12.2021
Опухоль на диете. Как питание связано с раком
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020-м рак унес жизни десяти миллионов человек, диагноз поставили более чем 19 миллионам. Среди причин... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:00
2021-12-20T08:08
наука
диета
рак
здоровье
биология
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Алексей Огнев. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020-м рак унес жизни десяти миллионов человек, диагноз поставили более чем 19 миллионам. Среди причин злокачественных опухолей ученые называют образ жизни и не в последнюю очередь питание. Помогает ли диета предотвратить болезнь — в материале РИА Новости.Больше яблок, меньше гамбургеровВ экспертном отчете “Диета, питание, физическая активность и рак: глобальная перспектива” Всемирного фонда по исследованию рака (WCRF) за 2018 год есть общие рекомендации, которые способствуют профилактике раковых заболеваний. Например, избегать сладкого и мясных полуфабрикатов — таких, как ветчина и бекон. И не пересаливать пищу.В основе этих советов — научные работы, которые анализируют связь частоты онкодиагнозов с приверженностью к определенным стилям питания. Так, употребление красного мяса и продуктов его переработки увеличивает риск колоректального рака. А молочные, цельнозерновые и клетчатка, наоборот, его снижают.Соленая рыба по-кантонски повышает вероятность развития рака носоглотки, алкогольные напитки — рака полости рта, глотки и гортани, пищевода и рака молочной железы (до и после менопаузы). Кофе же уменьшает риск рака печени.Также для профилактики онкологии перспективны витамин D, кальций и селен, отмечает Кристина Бамиа, профессор эпидемиологии и медицинской статистики Афинского национального университета, автор энциклопедической статьи "Образ жизни, снижающий риск рака".Впрочем, люди редко следуют этим рекомендациям. Например, среднестатистический американец употребляет слишком много насыщенных и мало мононенасыщенных жиров, а также в его рационе не хватает клетчатки, овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Похожая картина во многих развитых странах мира.Какая польза от рекомендацийЧтобы перепроверить выводы экспертов WCRF, ученые из Европы и США проанализировали 860 работ, посвященных связи питания и риска развития разных типов рака. Авторы подчеркивают, что далеко не все результаты убедительны, однако есть и достоверные выводы.Действительно, молоко и молочные продукты, кальций и цельнозерновые снижают вероятность рака толстой кишки, а злоупотребление алкоголем, наоборот, повышает. От горячительного страдают также пищевод, печень, молочные железы. Подтвердились выводы, что кофе уменьшает риск развития рака печени. А кроме того, и базалиомы кожи.Шведские ученые опубликовали в 2020-м когортное исследование с целью узнать, как в стране соблюдают диетические рекомендации WCRF и есть ли от них ощутимая польза. Они опросили около 30 тысяч мужчин и 25 тысяч женщин и выяснили, что львиная доля шведов не следует советам ведущих экспертов. А зря, потому что они эффективны.Связь здоровой и нездоровой диеты с вероятностью рака проследили ученые из Университета Южной Каролины. Первая ориентирована на овощи и фрукты, картофель, бобовые культуры. Для второй характерен высокий уровень потребления красного и переработанного мяса, сладких напитков, чипсов, очищенных углеводов, например, сахара.Выяснилось, что нездоровый рацион увеличивает риск развития рака прямой кишки. Вред алкоголя и тут подтвердился. Информация же в отношении рака молочной, предстательной и поджелудочной желез требует проверки.Здоровая диета — например, популярная сейчас в мире средиземноморская — подразумевает много фруктов, овощей, орехов и бобовых, умеренное потребление рыбы, оливкового масла и алкоголя, мало красного и переработанного мяса, молочных продуктов. По данным ученых, с ней меньше шансов получить рак желудка, толстой кишки, молочной, поджелудочной и предстательной желез.На жестком рационеЭксперименты с диетой помогают понять, как питаются раковые клетки, и выработать новые способы борьбы с ними. Такую работу недавно провели ученые из Массачусетского технологического института (MIT). Они решили проверить, подавляет ли злокачественную опухоль рацион, основанный на дефиците углеводов.Раковым клеткам для роста требуется много энергии, которую они берут из глюкозы (углеводов), а для строительства клеточных мембран нужны липиды. Все это они получают из поступающей в организм пищи. Соответственно, если их посадить на голодный паек, они перестанут множиться.Из предыдущих исследований известно, что низкокалорийная диета в некоторых случаях может замедлить рост опухоли и продлить жизнь больным животным. Влияние кетогенной диеты, создающей дефицит углеводов, изучено меньше. Она побуждает организм перейти на новые источники энергии и использовать вместо глюкозы кетоновые тела, которые синтезируются в печени из длинноцепочечных жирных кислот.Ученые вызвали у мышей рак поджелудочной железы. Часть животных посадили на кетогенную диету: 90 процентов жиров, девять процентов белков, один процент углеводов. Другим просто урезали калорийность рациона на сорок процентов за счет углеводов.В организмах обеих групп мышей уровень глюкозы упал, а также снизилась активность стеароил-КоА-десатуразы (SCD) — фермента, отвечающего за превращение насыщенных жирных кислот в ненасыщенные. Это важно для самостоятельного синтеза липидов внутри раковых клеток при нехватке извне. Здесь проявилась разница между диетами. Кетогенная в избытке поставляла опухоли жиры — источник липидов, а низкокалорийная, наоборот, лишила ее и энергии, и строительного материала для клеточных мембран.Таким образом, низкокалорийная диета эффективнее подавляла рост опухоли.Поскольку такие опыты на людях проводить невозможно, ученые изучили данные 1165 пациентов с раком поджелудочной железы, пытаясь проследить связь между их рационом питания и выживаемостью. Авторы обнаружили, что в диетах с низким содержанием сахара, по всей видимости, важен тип потребляемого жира, однако делать выводы о влиянии рациона на динамику развития рака рано — данные неполны.Исследователи подчеркивают, что не стремились дать диетические рекомендации для онкобольных: низкокалорийная диета может иметь опасные побочные эффекты.Однако сделанные выводы пригодятся для разработки медикаментов, замедляющих рост опухоли. Одна из возможных терапевтических стратегий — подавление фермента SCD, лишающего опухолевые клетки возможности вырабатывать ненасыщенные жирные кислоты."Есть многочисленные доказательства того, что диета может повлиять на динамику развития ракового заболевания, однако это не панацея", — говорит ведущий автор исследования, Мэтью Вандер Хейден, директор Института интегративных исследований рака при MIT и практикующий онколог. Он отмечает, что для выбора правильного стиля питания в каждом конкретном случае необходима консультация с врачом. По его словам, пациенты часто спрашивают о потенциальных преимуществах различных диет, но для того, чтобы дать убедительный совет, научных доказательств не всегда достаточно.Независимые эксперты отмечают — результаты, полученные в ходе эксперимента с мышами, довольно важны, однако их нельзя экстраполировать на людей без дальнейших клинических исследований.
https://ria.ru/20200830/krasnoe-myaso-1576447866.html
https://rsport.ria.ru/20201224/rak-1590639851.html
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диета, рак, здоровье, биология
08:00 20.12.2021 (обновлено: 08:08 20.12.2021)
 

Опухоль на диете. Как питание связано с раком

© Depositphotos / stockassoСалат из свежих овощей
Салат из свежих овощей - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Depositphotos / stockasso
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Алексей Огнев. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020-м рак унес жизни десяти миллионов человек, диагноз поставили более чем 19 миллионам. Среди причин злокачественных опухолей ученые называют образ жизни и не в последнюю очередь питание. Помогает ли диета предотвратить болезнь — в материале РИА Новости.

Больше яблок, меньше гамбургеров

В экспертном отчете “Диета, питание, физическая активность и рак: глобальная перспектива” Всемирного фонда по исследованию рака (WCRF) за 2018 год есть общие рекомендации, которые способствуют профилактике раковых заболеваний. Например, избегать сладкого и мясных полуфабрикатов — таких, как ветчина и бекон. И не пересаливать пищу.
В основе этих советов — научные работы, которые анализируют связь частоты онкодиагнозов с приверженностью к определенным стилям питания. Так, употребление красного мяса и продуктов его переработки увеличивает риск колоректального рака. А молочные, цельнозерновые и клетчатка, наоборот, его снижают.
Соленая рыба по-кантонски повышает вероятность развития рака носоглотки, алкогольные напитки — рака полости рта, глотки и гортани, пищевода и рака молочной железы (до и после менопаузы). Кофе же уменьшает риск рака печени.
Также для профилактики онкологии перспективны витамин D, кальций и селен, отмечает Кристина Бамиа, профессор эпидемиологии и медицинской статистики Афинского национального университета, автор энциклопедической статьи "Образ жизни, снижающий риск рака".
Впрочем, люди редко следуют этим рекомендациям. Например, среднестатистический американец употребляет слишком много насыщенных и мало мононенасыщенных жиров, а также в его рационе не хватает клетчатки, овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Похожая картина во многих развитых странах мира.
© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosРекомендации всемирного фонда по исследованию рака
Рекомендации всемирного фонда по исследованию рака - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos

Какая польза от рекомендаций

Чтобы перепроверить выводы экспертов WCRF, ученые из Европы и США проанализировали 860 работ, посвященных связи питания и риска развития разных типов рака. Авторы подчеркивают, что далеко не все результаты убедительны, однако есть и достоверные выводы.
Действительно, молоко и молочные продукты, кальций и цельнозерновые снижают вероятность рака толстой кишки, а злоупотребление алкоголем, наоборот, повышает. От горячительного страдают также пищевод, печень, молочные железы. Подтвердились выводы, что кофе уменьшает риск развития рака печени. А кроме того, и базалиомы кожи.
Шведские ученые опубликовали в 2020-м когортное исследование с целью узнать, как в стране соблюдают диетические рекомендации WCRF и есть ли от них ощутимая польза. Они опросили около 30 тысяч мужчин и 25 тысяч женщин и выяснили, что львиная доля шведов не следует советам ведущих экспертов. А зря, потому что они эффективны.
© Иллюстрация РИА НовостиРоль питания и риск развития рака
Роль питания и риск развития рака - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Связь здоровой и нездоровой диеты с вероятностью рака проследили ученые из Университета Южной Каролины. Первая ориентирована на овощи и фрукты, картофель, бобовые культуры. Для второй характерен высокий уровень потребления красного и переработанного мяса, сладких напитков, чипсов, очищенных углеводов, например, сахара.
Выяснилось, что нездоровый рацион увеличивает риск развития рака прямой кишки. Вред алкоголя и тут подтвердился. Информация же в отношении рака молочной, предстательной и поджелудочной желез требует проверки.
Здоровая диета — например, популярная сейчас в мире средиземноморская — подразумевает много фруктов, овощей, орехов и бобовых, умеренное потребление рыбы, оливкового масла и алкоголя, мало красного и переработанного мяса, молочных продуктов. По данным ученых, с ней меньше шансов получить рак желудка, толстой кишки, молочной, поджелудочной и предстательной желез.
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На жестком рационе

Эксперименты с диетой помогают понять, как питаются раковые клетки, и выработать новые способы борьбы с ними. Такую работу недавно провели ученые из Массачусетского технологического института (MIT). Они решили проверить, подавляет ли злокачественную опухоль рацион, основанный на дефиците углеводов.
Раковым клеткам для роста требуется много энергии, которую они берут из глюкозы (углеводов), а для строительства клеточных мембран нужны липиды. Все это они получают из поступающей в организм пищи. Соответственно, если их посадить на голодный паек, они перестанут множиться.
Из предыдущих исследований известно, что низкокалорийная диета в некоторых случаях может замедлить рост опухоли и продлить жизнь больным животным. Влияние кетогенной диеты, создающей дефицит углеводов, изучено меньше. Она побуждает организм перейти на новые источники энергии и использовать вместо глюкозы кетоновые тела, которые синтезируются в печени из длинноцепочечных жирных кислот.
Ученые вызвали у мышей рак поджелудочной железы. Часть животных посадили на кетогенную диету: 90 процентов жиров, девять процентов белков, один процент углеводов. Другим просто урезали калорийность рациона на сорок процентов за счет углеводов.
В организмах обеих групп мышей уровень глюкозы упал, а также снизилась активность стеароил-КоА-десатуразы (SCD) — фермента, отвечающего за превращение насыщенных жирных кислот в ненасыщенные. Это важно для самостоятельного синтеза липидов внутри раковых клеток при нехватке извне. Здесь проявилась разница между диетами. Кетогенная в избытке поставляла опухоли жиры — источник липидов, а низкокалорийная, наоборот, лишила ее и энергии, и строительного материала для клеточных мембран.
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Какие продукты исключить, чтобы не заболеть раком
Таким образом, низкокалорийная диета эффективнее подавляла рост опухоли.
Поскольку такие опыты на людях проводить невозможно, ученые изучили данные 1165 пациентов с раком поджелудочной железы, пытаясь проследить связь между их рационом питания и выживаемостью. Авторы обнаружили, что в диетах с низким содержанием сахара, по всей видимости, важен тип потребляемого жира, однако делать выводы о влиянии рациона на динамику развития рака рано — данные неполны.
Исследователи подчеркивают, что не стремились дать диетические рекомендации для онкобольных: низкокалорийная диета может иметь опасные побочные эффекты.
Однако сделанные выводы пригодятся для разработки медикаментов, замедляющих рост опухоли. Одна из возможных терапевтических стратегий — подавление фермента SCD, лишающего опухолевые клетки возможности вырабатывать ненасыщенные жирные кислоты.
"Есть многочисленные доказательства того, что диета может повлиять на динамику развития ракового заболевания, однако это не панацея", — говорит ведущий автор исследования, Мэтью Вандер Хейден, директор Института интегративных исследований рака при MIT и практикующий онколог. Он отмечает, что для выбора правильного стиля питания в каждом конкретном случае необходима консультация с врачом. По его словам, пациенты часто спрашивают о потенциальных преимуществах различных диет, но для того, чтобы дать убедительный совет, научных доказательств не всегда достаточно.
Независимые эксперты отмечают — результаты, полученные в ходе эксперимента с мышами, довольно важны, однако их нельзя экстраполировать на людей без дальнейших клинических исследований.
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