В России расширили пилотный проект по реформе высшего образования

Срок обучения при переходе на новую модель будет определяться временем, необходимым для подготовки по специальности. Так, для инженеров и учителей он составит пять лет. Будут и более короткие, четырехлетние программы — для сферы туризма и индустрии гостеприимства. А по более сложным и наукоемким направлениям предусмотрен шестилетний период подготовки.