В России расширили пилотный проект по реформе высшего образования - РИА Новости, 22.01.2026
21:26 22.01.2026 (обновлено: 22:19 22.01.2026)
В России расширили пилотный проект по реформе высшего образования
В России расширили пилотный проект по реформе высшего образования - РИА Новости, 22.01.2026
В России расширили пилотный проект по реформе высшего образования
Президент России Владимир Путин расширил и продлил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. РИА Новости, 22.01.2026
россия, общество, владимир путин, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет, дальневосточный федеральный университет, мгту имени баумана
В России расширили пилотный проект по реформе высшего образования

Путин продлил до 2030-го проект по переходу на новую систему высшего образования

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин расширил и продлил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования.
Согласно указу, в 2026/27 — 2029/30 учебных годах программа начнется еще в 11 вузах. Так, новая система будет реализовываться:
  • в Дальневосточном федеральном университете;
  • Московском городском педагогическом университете;
  • МГТУ имени Баумана;
  • Московском физико-техническом институте;
  • Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова;
  • Российском университете транспорта;
  • Южном федеральном университете;
  • Уральском федеральном университете имени первого президента России Бориса Ельцина;
  • Тюменском государственном университете;
  • Ставропольском государственном аграрном университете;
  • Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.
В мае 2023 года Путин подписал указ о совершенствовании национальной системы высшего образования. Тогда же стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов страны: МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, БФУ имени Канта, Санкт-Петербургский горный университет и ТГУ.
В рамках "пилота" студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура стала отдельным видом профессионального образования для подготовки научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Срок обучения при переходе на новую модель будет определяться временем, необходимым для подготовки по специальности. Так, для инженеров и учителей он составит пять лет. Будут и более короткие, четырехлетние программы — для сферы туризма и индустрии гостеприимства. А по более сложным и наукоемким направлениям предусмотрен шестилетний период подготовки.
Изначально массовый запуск новой системы планировался в 2027/28 учебном году.
РоссияОбществоВладимир ПутинМосковский авиационный институтМИСиСМосковский педагогический государственный университетДальневосточный федеральный университетМГТУ имени Баумана
 
 
