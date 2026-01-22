В России расширили пилотный проект по реформе высшего образования

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин расширил и продлил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования.
Согласно указу, в 2026/27 — 2029/30 учебных годах программа начнется еще в 11 вузах. Так, новая система будет реализовываться:
- в Дальневосточном федеральном университете;
- Московском городском педагогическом университете;
- МГТУ имени Баумана;
- Московском физико-техническом институте;
- Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова;
- Российском университете транспорта;
- Южном федеральном университете;
- Уральском федеральном университете имени первого президента России Бориса Ельцина;
- Тюменском государственном университете;
- Ставропольском государственном аграрном университете;
- Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.
В рамках "пилота" студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура стала отдельным видом профессионального образования для подготовки научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Срок обучения при переходе на новую модель будет определяться временем, необходимым для подготовки по специальности. Так, для инженеров и учителей он составит пять лет. Будут и более короткие, четырехлетние программы — для сферы туризма и индустрии гостеприимства. А по более сложным и наукоемким направлениям предусмотрен шестилетний период подготовки.
Изначально массовый запуск новой системы планировался в 2027/28 учебном году.
