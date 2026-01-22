Громкий провал клуба Овечкина: "Вашингтон" проиграл худшей команде НХЛ!

"Вашингтон" проиграл "Ванкуверу" в матче НХЛ и потерпел четвертое поражение подряд. Александр Овечкин снова не смог отметиться голом, а его команда уступила худшему клубу лиги и усложнила себе задачу попасть в плей-офф.

Новая череда неудач клуба Овечкина

Самую длительную выездную серию в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" начал неудачно. Накануне подопечные Спенсера Карбери не смогли сотворить сенсации и проиграли лидеру чемпионата "Колорадо Эвеланш", потерпев уже третье поражение в первенстве подряд.

« "Дело в том, что сейчас мы совершаем, скажем, 30 ошибок за игру, а нам нужно сократить их количество условно до 15. Если каждый игрок будет совершать хотя бы одну или две результативные передачи, то, думаю, у нас все будет хорошо. В матче с "Колорадо" в третьем периоде мы допустили очень много ошибок, и это нужно понимать. К тому же у нас много молодых игроков в команде, они проходят через это впервые", — так объяснил недавнюю неудачу главный тренер "Вашингтона", отметив, что его команда большую часть матча преследовала "Эвеланш" и сдалась только в концовке встречи.

© REUTERS / Isaiah J. Downing Александр Овечкин © REUTERS / Isaiah J. Downing Александр Овечкин

Три поражения подряд у "Кэпиталз" на фоне локальных успехов их конкурентов негативно сказались на положении столичного клуба. Подопечные Карбери, выбыв из зоны плей-офф две недели назад, никак не могут вернуться обратно. Утешением для "Кэпс" является лишь невероятно высокая плотность в турнирной таблице как Столичного дивизиона, так и всей Восточной конференции. На деле две-три победы подряд и пара осечек у конкурентов могут существенно изменить ситуацию. Но для "Вашингтона" этот момент уже давно является проблемным, ведь хотя бы минимальную победную серию из двух матчей Александр Овечкин и компания не в состоянии оформить вот уже почти два месяца.

Сегодня у "Кэпиталз" представилась новая возможность сделать первый шаг для выхода из кризисного положения. Команда Карбери прибыла в Ванкувер к местным "Кэнакс", которые сегодня провели третий домашний матч подряд из запланированных восьми в этой серии. "Столичные" и "косатки" уже встречались друг с другом в этом сезоне: в конце октября подопечные Адама Фута уверенно обыграли "Вашингтон" (4:3), пусть и упустили преимущество с 4:0. Однако с тех пор многое изменилось.

В том матче за "Ванкувер" еще играли их тогдашние лидеры Куинн Хьюз и Кифер Шервуд. Недавно же оба покинули канадский клуб: Хьюз за трех молодых игроков и выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 года отправился в "Миннесоту Уайлд" к Кириллу Капризову, а Шервуд был обменян в "Сан-Хосе Шаркс" на два выбора во втором раунде драфта и защитника из АХЛ Коула Клейтона. "Кэнакс" переживают период большой перестройки. Опять. Еще два сезона назад команда почти оставила за бортом второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли будущего финалиста "Эдмонтон Ойлерз", а прошлой "регулярке" недосчиталась всего нескольких побед для попадания в плей-офф. В нынешнем же розыгрыше "Ванкувер" является "с отрывом" худшим клубом чемпионата. Перед сегодняшней встречей с "Вашингтоном" "косатки" потерпели 13 поражений в последних 14 матчах и оказались на серии из 11 проигранных матчей подряд.

© Фото : x.com/nhl Александр Овечкин © Фото : x.com/nhl Александр Овечкин

"Вашингтон" громко опозорился

Изначально для "Вашингтона" все складывалось идеально. Отличные новости для болельщиков "Кэпиталз" прогремели еще до старта игры: в состав вернулся Том Уилсон. Мощный канадский форвард из-за серьезной травмы, полученной в матче против "Чикаго Блэкхокс" (2:3Б), пропустил восемь матчей. Его очень не хватало коллективу Спенсера Карбери. Уилсон не только является лучшим бомбардиром "столичных" в этом сезоне, но и оказывает большое влияние на психологическое состояние всей команды. Без опытного нападающего, которому сам Александр Овечкин пророчил передачу капитанской нашивки после своего ухода из клуба, "Кэпиталз" проиграли пять из восьми матчей.

На первых же минутах своего первого матча после возвращения Уилсон показал полезность. Сперва канадец заработал на себе удаление и принес "Вашингтону" возможность сыграть в формате "5 на 3", а мгновением позже он же отметился голевой передачей при этом большинстве и помог "Кэпс" открыть счет в матче, реализовав это большинство.

Результативным действием в большинстве отметился и Александр Овечкин, но уже при игре в формате "5 на 4". Разница между двумя голами "Вашингтона" составила чуть менее полутора минут: российский нападающий внимательно выискивал продолжение атаки, после чего выдал отличную поперечную передачу на Джастина Сурдифа, который точным броском из правого круга вбрасывания сделал счет 2:0 к десятой минуте встречи. Для Овечкина этот голевой пас стал 23-м в нынешнем сезоне и 749-м — в карьере в чемпионатах НХЛ. Александр Михайлович продолжает постепенно двигаться к рекордному значению по числу результативных передач в истории "Вашингтона". Лучшим ассистентом клуба пока остается главный компаньон Ови в его карьере Никлас Бэкстрем (762), но разница между давними товарищами составляет всего лишь 13 передач.

В дальнейшем от "Вашингтона" в матче с "Ванкувером" требовалось сделать только то, о чем говорил Спенсер Карбери накануне, — сократить количество ошибок. Но их число, напротив, увеличилось. "Кэпиталз" очень легко позволили вернуться в игру: до конца первого периода Брок Бесер и Эвандер Кейн с интервалом в пять минут по разу "прошили" Логана Томпсона и восстановили статус-кво.

Передышка во время перерыва должна была помочь "столичным" прийти в себя и вернуть игру под свой контроль, но вместе этого подопечные Карбери продолжили ошибаться. В самом начале второго периода "Кэпиталз" схватили два подряд удаления и остались втроем против пятерых, а едва они выстояли в меньшинстве, снова пропустили и позволили "Ванкуверу" выйти вперед. Сперва Дрю О'Коннор отметился точным броском с близкого расстояния, а несколькими минутами позднее и Филип Гронек успешно замкнул передачу. В обоих случаях "Вашингтон" очень легко проиграл борьбу у бортов рядом со своими воротами.

© REUTERS / Bob Frid Александр Овечкин © REUTERS / Bob Frid Александр Овечкин

Несмотря на то, что ситуация стала критической, "Кэпиталз" не торопились делать работу над ошибками. С началом заключительной 20-минутки подопечные Спенсера Карбери продолжили необъяснимым образом терять шайбу перед своими воротами и "привозить" момент за моментом. "Ванкувер" имел минимум два отличных шанса загнать в ворота гостей пятую шайбу, что было бы вполне логично с учетом того, что в предыдущих двух играх "Кэпс" пропустили по пять голов. Но "косаток" подвела реализация, а за "столичных" сыграла удача.

Найти ее в атаке "Вашингтон", впрочем, так и не смог. В финальном отрезке игры, когда "Кэпиталз" организовали подобие штурма владений "Кэнакс", команде Карбери удалось отличиться лишь однажды при игре в шесть полевых: Дилан Строум буквально затолкал шайбу в ворота и оформил дубль. Следующая попытка гостей использовать численное преимущество при пустых воротах успехом не увенчалась.

3:4 — "Вашингтон" потерпел четвертое поражение подряд и умудрился проиграть худшему клубу лиги, который до сих пор проигрывал всем подряд без намека на стремление набрать два очка. "Кэпиталз" же важных баллов снова не досчитался — уже четвертый раз подряд. На Востоке "столичные" опустились на 12-е место, а их конкуренты "Торонто Мейпл Лифс", "Питтсбург Пингвинз" и "Филадельфия Флайерз" в сегодняшних параллельных матчах набрали минимум по одному очку. "Вашингтон" очень рискует завершить этот сезон намного раньше ожидаемого.

Что касается Александра Овечкина, то российский нападающий продлил личную безголевую серию до пяти игр. 40-летний форвард второй раз за сезон не забил в пяти и более матчах подряд. Его предыдущая подобная серия в текущем розыгрыше чемпионата насчитала в итоге девять игр без заброшенных шайб.

© REUTERS / Isaiah J. Downing Александр Овечкин © REUTERS / Isaiah J. Downing Александр Овечкин