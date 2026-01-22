Биография Александра Хинштейна

Александр Евсеевич Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве.

Образование

В 2001 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 2007 году – Московский университет МВД России, получив квалификацию юриста. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров.

Работа в журналистике

С 1992 года работал в газете "Московский комсомолец" (корреспондент, специальный корреспондент, обозреватель при главном редакторе), получил широкую известность благодаря своим громким журналистским расследованиям в сфере коррупции.

В 1999-2002 годах являлся автором и ведущим популярной программы "Секретные материалы" на канале ТВЦ.

Политическая карьера

В декабре 2003 года Александр Хинштейн был избран депутатом Государственной думы РФ IV созыва, став одним из самых молодых парламентариев.

Был заместителем председателя комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Входил в комиссии Госдумы по противодействию коррупции и вопросам применения избирательного законодательства РФ. Являлся сопредседателем рабочей группы по изучению практики расходования бюджетных средств, направляемых на финансирование дорожного строительства и инвестиций в дорожное строительство.

В 2007-2011 годах – депутат Госдумы РФ V созыва, член фракции "Единая Россия". Входил в комитет Госдумы по информатизации, информационной политике и связи, был председателем подкомитета по информационной безопасности. Входил также в комитет Государственной думы по промышленности, был председателем экспертного совета по автомобильной промышленности. Был членом комиссии по законодательному обеспечению противодействия коррупции

В 2011-2016 годах – депутат Государственной думы VI созыва, член фракции "Единая Россия". Был заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, входил в комиссию по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Осенью 2016 года стал советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Курировал вопросы нормотворчества и информационно-пропагандистской работы.

В сентябре 2018 года был избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва от партии "Единая Россия". Возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Входил в рабочую группу по анализу и совершенствованию законодательства в сфере деятельности частных охранных организаций и контроля за оборотом оружия при комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

2021 года – депутат Государственной думы РФ VIII созыва, член фракции "Единая Россия", председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Назначение в Курскую область

5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

7 июля 2025 года политическая партия "Единая Россия" выдвинула Александра Хинштейна кандидатом на выборы губернатора Курской области.

15 сентября 2025 года Хинштейн победил на выборах главы региона с 86,92% голосов.

Книги

Общественная работа

Награды

Награжден орденами Александра Невского ( 2020 ), Почета ( 2006 ), "За заслуги перед Отечеством" IV степени ( 2017 ), Дружбы ( 2023 ), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени ( 2003 ), медалью Петра Столыпина II степени ( 2024 ), медалью "Защитнику свободной России" ( 1995 ), ведомственными наградами.

Отмечен благодарностью (2012) и Почетной грамотой президента РФ ( 2018 ), благодарностью правительства РФ ( 2014 ).

Имеет награды Русской православной церкви.

Лауреат нескольких профессиональных журналистских премий, в том числе "Золотое перо России" ( 2004 ), премии имени Артема Боровика (дважды).

Семья

Александр Хинштейн женат, воспитывает двоих сыновей.