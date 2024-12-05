https://ria.ru/20241205/vrio-1987618728.html

Хинштейн назначен врио губернатора Курской области

Хинштейн назначен врио губернатора Курской области - РИА Новости, 05.12.2024

Хинштейн назначен врио губернатора Курской области

Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона, соответствующий РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:45

2024-12-05T22:45

2024-12-05T23:23

курская область

политика

александр хинштейн

владимир путин

алексей смирнов (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля."В связи с заявлением губернатора Курской области Смирнова А. Б. о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области", — говорится в документе.Указ вступает в силу со дня подписания.Незадолго до этого президент провел встречу с Хинштейном. Путин подчеркнул, что в Курской области востребовано кризисное управление, а после освобождения территории надо будет многое сделать для ее восстановления."Самое главное — нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются. И в текущем режиме, и в ближайшем будущем", — подчеркнул президент.Хинштейн, в свою очередь, сообщил Путину о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие. "Для меня это большая честь и большое доверие, за которое я вам безмерно благодарен и признателен, поэтому, со своей стороны, буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи", — сказал он.Хинштейн подчеркнул, что понимает, насколько непростая ситуация сложилась в регионе. По его словам, необходимо сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть одной большой страны.

https://ria.ru/20241205/putin-1987589874.html

https://ria.ru/20241129/pravitelstvo-1986393590.html

https://ria.ru/20241130/uscherb-1986638166.html

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курская область, политика, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик) , госдума рф