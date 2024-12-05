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Хинштейн назначен врио губернатора Курской области - РИА Новости, 05.12.2024
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22:45 05.12.2024 (обновлено: 23:23 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/vrio-1987618728.html
Хинштейн назначен врио губернатора Курской области
Хинштейн назначен врио губернатора Курской области - РИА Новости, 05.12.2024
Хинштейн назначен врио губернатора Курской области
Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона, соответствующий РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:45
2024-12-05T23:23
курская область
политика
александр хинштейн
владимир путин
алексей смирнов (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.&quot;В связи с заявлением губернатора Курской области Смирнова А. Б. о досрочном прекращении полномочий &lt;...&gt; постановляю назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области&quot;, — говорится в документе.Указ вступает в силу со дня подписания.Незадолго до этого президент провел встречу с Хинштейном. Путин подчеркнул, что в Курской области востребовано кризисное управление, а после освобождения территории надо будет многое сделать для ее восстановления.&quot;Самое главное — нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются. И в текущем режиме, и в ближайшем будущем&quot;, — подчеркнул президент.Хинштейн, в свою очередь, сообщил Путину о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие. &quot;Для меня это большая честь и большое доверие, за которое я вам безмерно благодарен и признателен, поэтому, со своей стороны, буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи&quot;, — сказал он.Хинштейн подчеркнул, что понимает, насколько непростая ситуация сложилась в регионе. По его словам, необходимо сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть одной большой страны.
https://ria.ru/20241205/putin-1987589874.html
https://ria.ru/20241129/pravitelstvo-1986393590.html
https://ria.ru/20241130/uscherb-1986638166.html
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курская область, политика, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик) , госдума рф
Курская область, Политика, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Госдума РФ
Хинштейн назначен врио губернатора Курской области

Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«

"В связи с заявлением губернатора Курской области Смирнова А. Б. о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области", — говорится в документе.

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Указ вступает в силу со дня подписания.
Незадолго до этого президент провел встречу с Хинштейном. Путин подчеркнул, что в Курской области востребовано кризисное управление, а после освобождения территории надо будет многое сделать для ее восстановления.
«

"Самое главное — нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются. И в текущем режиме, и в ближайшем будущем", — подчеркнул президент.

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Хинштейн, в свою очередь, сообщил Путину о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.
«

"Для меня это большая честь и большое доверие, за которое я вам безмерно благодарен и признателен, поэтому, со своей стороны, буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи", — сказал он.

Хинштейн подчеркнул, что понимает, насколько непростая ситуация сложилась в регионе. По его словам, необходимо сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть одной большой страны.
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