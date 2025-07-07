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Хинштейна выдвинули кандидатом на выборы главы Курской области - РИА Новости, 07.07.2025
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19:24 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/khinshteyn-2027760532.html
Хинштейна выдвинули кандидатом на выборы главы Курской области
Хинштейна выдвинули кандидатом на выборы главы Курской области - РИА Новости, 07.07.2025
Хинштейна выдвинули кандидатом на выборы главы Курской области
Политическая партия "Единая Россия" выдвинула Александра Хинштейна кандидатом на выборы губернатора Курской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T19:24:00+03:00
2025-07-07T19:24:00+03:00
курская область
единая россия
россия
александр хинштейн
общество
выборы
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КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия" выдвинула Александра Хинштейна кандидатом на выборы губернатора Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Во втором этапе конференции курского регионального политического совета отделения партии "Единая Россия" приняли участие 227 делегатов. "Хинштейн Александр Евсеевич - 226 "за", - заявили на конференции во время подсчёта голосов.
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курская область, единая россия, россия, александр хинштейн, общество, выборы
Курская область, Единая Россия, Россия, Александр Хинштейн, Общество, Выборы
Хинштейна выдвинули кандидатом на выборы главы Курской области

"Единая Россия" выдвинула Хинштейна кандидатом на выборы главы Курской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия" выдвинула Александра Хинштейна кандидатом на выборы губернатора Курской области, передает корреспондент РИА Новости.
Во втором этапе конференции курского регионального политического совета отделения партии "Единая Россия" приняли участие 227 делегатов.
"Хинштейн Александр Евсеевич - 226 "за", - заявили на конференции во время подсчёта голосов.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Биография Александра Хинштейна
6 декабря 2024, 11:12
 
Курская областьЕдиная РоссияРоссияАлександр ХинштейнОбществоВыборы
 
 
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