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Хинштейна выдвинули кандидатом на выборы главы Курской области

Хинштейна выдвинули кандидатом на выборы главы Курской области - РИА Новости, 07.07.2025

Хинштейна выдвинули кандидатом на выборы главы Курской области

Политическая партия "Единая Россия" выдвинула Александра Хинштейна кандидатом на выборы губернатора Курской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T19:24:00+03:00

2025-07-07T19:24:00+03:00

2025-07-07T19:24:00+03:00

курская область

единая россия

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александр хинштейн

общество

выборы

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КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия" выдвинула Александра Хинштейна кандидатом на выборы губернатора Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Во втором этапе конференции курского регионального политического совета отделения партии "Единая Россия" приняли участие 227 делегатов. "Хинштейн Александр Евсеевич - 226 "за", - заявили на конференции во время подсчёта голосов.

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987676698.html

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курская область, единая россия, россия, александр хинштейн, общество, выборы