В Дагестане экс-главу района будут судить за коррупционные преступления

По данным следствия, в 2021 году обвиняемые издали постановление, по которому из муниципального земельного участка в местности "Аэродром" в селе Маджалис, отнесенному к зоне ограничения прав на землю, образованы 12 земельных участков. Затем эти участки площадью более 22,7 тысячи квадратных метров они раздробили и без торгов оформили на подставных людей, а затем через фиктивные договоры купли-продажи передали своим родственникам и знакомым. Ущерб администрации района превысил 14,7 миллиона рублей.