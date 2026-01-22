В Дагестане экс-главу района будут судить за коррупционные преступления

МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости. Бывший глава Кайтагского района Дагестана, его заместитель и главный специалист отдела строительства администрации района предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с земельными участками и других коррупционных преступлениях, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В феврале 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов подверг критике работу главы Кайтагского района Алима Темирбулатова, основной причиной стало затягивание строительства школы в селе Джавгат. В марте он объявил ему выговор, а в мае суд досрочно прекратил полномочий Темирбулатова в связи с утратой доверия. В том же месяце он был арестован по подозрению в незаконной раздаче пяти муниципальных земельных участков общей стоимостью около 2,7 миллиона рублей.
"Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывшего главы администрации муниципального района "Кайтагский район", его заместителя и главного специалиста отдела строительства, архитектуры, ЖКХ, земельных, имущественных отношений и ГО и ЧС администрации указанного района. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 3 статьи 160 (присвоение), части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 4 статьи 159 (мошенничество), статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), частям 1 и 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2021 году обвиняемые издали постановление, по которому из муниципального земельного участка в местности "Аэродром" в селе Маджалис, отнесенному к зоне ограничения прав на землю, образованы 12 земельных участков. Затем эти участки площадью более 22,7 тысячи квадратных метров они раздробили и без торгов оформили на подставных людей, а затем через фиктивные договоры купли-продажи передали своим родственникам и знакомым. Ущерб администрации района превысил 14,7 миллиона рублей.
Кроме того, Темирбулатов через подставного человека учредил строительную компанию. В 2020 году обвиняемые от имени районной администрации заключили 70 муниципальных контрактов на строительство подпорных стен школы и детского сада в селе Баршамай с подконтрольной главе района компанией, избежав конкурентных процедур.
Уголовные дела рассмотрит Кайтагский районный суд.