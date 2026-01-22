Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане экс-главу района будут судить за коррупционные преступления
21:03 22.01.2026
В Дагестане экс-главу района будут судить за коррупционные преступления
В Дагестане экс-главу района будут судить за коррупционные преступления
В Дагестане экс-главу района будут судить за коррупционные преступления
Бывший глава Кайтагского района Дагестана, его заместитель и главный специалист отдела строительства администрации района предстанут перед судом по обвинению в... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
республика дагестан
россия
сергей меликов
республика дагестан
россия
происшествия, республика дагестан, россия, сергей меликов
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Сергей Меликов
В Дагестане экс-главу района будут судить за коррупционные преступления

Экс-главу района будут судить в Дагестане за коррупционные преступления

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости. Бывший глава Кайтагского района Дагестана, его заместитель и главный специалист отдела строительства администрации района предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с земельными участками и других коррупционных преступлениях, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В феврале 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов подверг критике работу главы Кайтагского района Алима Темирбулатова, основной причиной стало затягивание строительства школы в селе Джавгат. В марте он объявил ему выговор, а в мае суд досрочно прекратил полномочий Темирбулатова в связи с утратой доверия. В том же месяце он был арестован по подозрению в незаконной раздаче пяти муниципальных земельных участков общей стоимостью около 2,7 миллиона рублей.
"Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывшего главы администрации муниципального района "Кайтагский район", его заместителя и главного специалиста отдела строительства, архитектуры, ЖКХ, земельных, имущественных отношений и ГО и ЧС администрации указанного района. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 3 статьи 160 (присвоение), части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 4 статьи 159 (мошенничество), статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), частям 1 и 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2021 году обвиняемые издали постановление, по которому из муниципального земельного участка в местности "Аэродром" в селе Маджалис, отнесенному к зоне ограничения прав на землю, образованы 12 земельных участков. Затем эти участки площадью более 22,7 тысячи квадратных метров они раздробили и без торгов оформили на подставных людей, а затем через фиктивные договоры купли-продажи передали своим родственникам и знакомым. Ущерб администрации района превысил 14,7 миллиона рублей.
Кроме того, Темирбулатов через подставного человека учредил строительную компанию. В 2020 году обвиняемые от имени районной администрации заключили 70 муниципальных контрактов на строительство подпорных стен школы и детского сада в селе Баршамай с подконтрольной главе района компанией, избежав конкурентных процедур.
Уголовные дела рассмотрит Кайтагский районный суд.
Происшествия Республика Дагестан Россия Сергей Меликов
 
 
