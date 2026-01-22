Фигурантов дела об "утилизации" отходов в Ленинградской области арестовали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Суд заключил под стражу учредителя компании "Цементно-бетонные изделия" Алехана Албогачиева, менеджмент компании Дениса Дорофеева, Эдуарда Гузиева, Алексея Албогачиева и гендиректора компании "Воронцовское" Георгия Ломакина, которые вместо утилизации отходов вывозили их в карьер в Ленинградской области, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алехана Албогачиева, Дениса Дорофеева, Эдуарда Гузиева, Алексея Албогачиева, Георгия Ломакина, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ, статьей 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) УК РФ, частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ", - сообщает пресс-служба судов.
Пресс-служба регионального главка МВД РФ в четверг сообщила, что экономическая полиция раскрыла незаконную схему утилизации отходов в Ленинградской области, которая привела к хищению более 381 миллиона рублей. Были задержаны пять фигурантов - руководители и сотрудники компаний "ЦБИ" и "Воронцовское", которые вместо утилизации вывозили отходы в карьер "Воронцовское-2" в Выборгском районе региона. Это привело к загрязнению окружающей среды, экологический ущерб оценивается в более 1,5 миллиардов рублей, уточнили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В пресс-службе судов города добавили, что фигуранты вину не признали, а также возражали против удовлетворения ходатайства об их заключении.