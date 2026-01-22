Рейтинг@Mail.ru
Фигурантов дела об "утилизации" отходов в Ленинградской области арестовали - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/arest-2069707543.html
Фигурантов дела об "утилизации" отходов в Ленинградской области арестовали
Фигурантов дела об "утилизации" отходов в Ленинградской области арестовали - РИА Новости, 22.01.2026
Фигурантов дела об "утилизации" отходов в Ленинградской области арестовали
Суд заключил под стражу учредителя компании "Цементно-бетонные изделия" Алехана Албогачиева, менеджмент компании Дениса Дорофеева, Эдуарда Гузиева, Алексея... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T22:09:00+03:00
2026-01-22T22:09:00+03:00
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067661315_0:39:2771:1597_1920x0_80_0_0_87c597f9609f559b66c5b3d4bd9d57cc.jpg
https://ria.ru/20260122/sud-2069690321.html
https://ria.ru/20260122/elets-2069685488.html
ленинградская область
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067661315_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1c4c5a3e55450622ee19c6723c1d3ec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, россия
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Россия
Фигурантов дела об "утилизации" отходов в Ленинградской области арестовали

Фигурантов дела об "утилизации" отходов в Ленобласти заключили под стражу

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Суд заключил под стражу учредителя компании "Цементно-бетонные изделия" Алехана Албогачиева, менеджмент компании Дениса Дорофеева, Эдуарда Гузиева, Алексея Албогачиева и гендиректора компании "Воронцовское" Георгия Ломакина, которые вместо утилизации отходов вывозили их в карьер в Ленинградской области, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алехана Албогачиева, Дениса Дорофеева, Эдуарда Гузиева, Алексея Албогачиева, Георгия Ломакина, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ, статьей 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) УК РФ, частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ", - сообщает пресс-служба судов.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Суд на Урале не вернул пенсионерке проданную по "схеме Долиной" квартиру
Вчера, 19:55
Пресс-служба регионального главка МВД РФ в четверг сообщила, что экономическая полиция раскрыла незаконную схему утилизации отходов в Ленинградской области, которая привела к хищению более 381 миллиона рублей. Были задержаны пять фигурантов - руководители и сотрудники компаний "ЦБИ" и "Воронцовское", которые вместо утилизации вывозили отходы в карьер "Воронцовское-2" в Выборгском районе региона. Это привело к загрязнению окружающей среды, экологический ущерб оценивается в более 1,5 миллиардов рублей, уточнили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В пресс-службе судов города добавили, что фигуранты вину не признали, а также возражали против удовлетворения ходатайства об их заключении.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Ельце суд приговорил мужчину к 19 годам колонии за истязание сына
Вчера, 19:42
 
ПроисшествияЛенинградская областьСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала