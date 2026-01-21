Экс-премьера Южной Кореи признали соучастником в мятеже

СЕУЛ, 21 янв - РИА Новости. Суд первой инстанции признал бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су виновным в соучастии мятежу в связи с его ролью в введении в стране чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года, следует из трансляции заседания суда.

Уголовная коллегия №33 Центрального окружного суда Сеула 21 числа с 14.00 (8.00 мск) провела заседание по оглашению приговора, трансляция велась в прямом эфире. Суд признал экс-премьера виновным.

Хан Док Су обвинялся в участии в мятеже в качестве лица, выполнявшего важные задачи. Согласно материалам дела, в день введения военного положения экс-премьер предложил бывшему президенту Юн Сок Ёлю созвать заседание Государственного совета и обзванивал некоторых членов кабинета с просьбой "быстро прийти".

Специальная прокуратура считает, что своими действиями Хан Док Су пытался придать процедуре введения военного положения формальную законность, и потребовала для него 15 лет тюрьмы.

Команда специального прокурора попросила суд учесть огромный ущерб, нанесенный государству и народу, а также отказ экс-премьера от сотрудничества со следствием.