09:13 21.01.2026
Экс-премьера Южной Кореи признали соучастником в мятеже
Суд первой инстанции признал бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су виновным в соучастии мятежу в связи с его ролью в введении в стране чрезвычайного...
в мире, южная корея, сеул, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель
Экс-премьера Южной Кореи признали соучастником в мятеже

Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су признан виновным в мятеже в 2024 года

© AP Photo / Lee Jin-manЭкс-премьер Южной Кореи Хан Док Су
Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су. Архивное фото
СЕУЛ, 21 янв - РИА Новости. Суд первой инстанции признал бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су виновным в соучастии мятежу в связи с его ролью в введении в стране чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года, следует из трансляции заседания суда.
Уголовная коллегия №33 Центрального окружного суда Сеула 21 числа с 14.00 (8.00 мск) провела заседание по оглашению приговора, трансляция велась в прямом эфире. Суд признал экс-премьера виновным.
Супруга президента Южной Кореи Ким Гон Хи - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Против экс-президента Южной Кореи и его жены проведут допрасследование
16 января, 16:22
Хан Док Су обвинялся в участии в мятеже в качестве лица, выполнявшего важные задачи. Согласно материалам дела, в день введения военного положения экс-премьер предложил бывшему президенту Юн Сок Ёлю созвать заседание Государственного совета и обзванивал некоторых членов кабинета с просьбой "быстро прийти".
Специальная прокуратура считает, что своими действиями Хан Док Су пытался придать процедуре введения военного положения формальную законность, и потребовала для него 15 лет тюрьмы.
Команда специального прокурора попросила суд учесть огромный ущерб, нанесенный государству и народу, а также отказ экс-премьера от сотрудничества со следствием.
Это стало первым приговором из числа текущих дел, где обвиняемым инкриминируется мятеж за участие, организацию или помощь военному положению, которое ввел экс-президент Юн Сок Ёль 3 декабря 2024 года.
Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Эксперты оценили шансы на помилование экс-президента Южной Кореи
16 января, 15:31
 
