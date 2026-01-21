Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су получил срок за участие в мятеже

СЕУЛ, 21 янв — РИА Новости. Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам тюрьмы, следует из трансляции заседания.

« "Подсудимый <...> приговаривается к 23 годам лишения свободы", — постановил суд.

Фигуранта признали виновным в содействии введению военного положения в стране 3 декабря 2024 года. Согласно материалам дела, он предложил бывшему президенту Юн Сок Ёлю созвать заседание Государственного совета и обзванивал некоторых членов кабинета с просьбой "быстро прийти". Также его обвинили в подписании и уничтожении сделанного постфактум указа и лжесвидетельстве о том, что он не знал его текст.

Спецпрокуратура пришла к выводу, что Хан Док Су пытался придать процедуре формальную законность, и потребовала для него 15 лет тюрьмы. Также она попросила суд учесть ущерб, нанесенный государству и народу, а также отказ экс-премьера от сотрудничества со следствием.

Это стало первым приговором из числа дел, где фигурантов обвиняют в участии, организации или помощи мятежу.

Дело против Юн Сок Ёля

Как ранее сообщало Рёнхап, политику может грозить смертная казнь из-за введения военного положения в декабре 2024 года. Экс-президента обвинили в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами для организации беспорядков и подрыва конституции.

В частности, ему вменяют мобилизацию войск и полиции для оцепления здания Национального собрания и препятствование законодателям проголосовать против его указа о введении военного положения, а также отдачу приказа об аресте и задержании спикера парламента и тогдашних лидеров правящей и основной оппозиционной партий.

По данным агентства, приговор по делу могут вынести в начале февраля.