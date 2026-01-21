Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су получил срок за участие в мятеже - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 21.01.2026 (обновлено: 11:11 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/srok-2069222234.html
Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су получил срок за участие в мятеже
Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су получил срок за участие в мятеже - РИА Новости, 21.01.2026
Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су получил срок за участие в мятеже
Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам тюрьмы, следует из трансляции заседания. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T09:07:00+03:00
2026-01-21T11:11:00+03:00
в мире
южная корея
сеул
юн сок ель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069257145_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_1724c9da06e88819faa7bab4ed0ea67b.jpg
https://ria.ru/20260116/sud-2068237931.html
https://ria.ru/20251112/koreja-2054362876.html
https://ria.ru/20251223/bpla-2064162551.html
южная корея
сеул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069257145_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_055bd1643ecc1e5d9cec511c6d4f0f6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, сеул, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель
Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су получил срок за участие в мятеже

Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су получил 23 года за участие в мятеже

© REUTERS / Chung Sung-JunБывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су (в центре) прибывает в Центральный окружной суд Сеула. 21 января 2026
Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су (в центре) прибывает в Центральный окружной суд Сеула. 21 января 2026 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Chung Sung-Jun
Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су (в центре) прибывает в Центральный окружной суд Сеула. 21 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 21 янв — РИА Новости. Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам тюрьмы, следует из трансляции заседания.
«
"Подсудимый <...> приговаривается к 23 годам лишения свободы", — постановил суд.
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Елю вынесли приговор
16 января, 09:22
Фигуранта признали виновным в содействии введению военного положения в стране 3 декабря 2024 года. Согласно материалам дела, он предложил бывшему президенту Юн Сок Ёлю созвать заседание Государственного совета и обзванивал некоторых членов кабинета с просьбой "быстро прийти". Также его обвинили в подписании и уничтожении сделанного постфактум указа и лжесвидетельстве о том, что он не знал его текст.
Спецпрокуратура пришла к выводу, что Хан Док Су пытался придать процедуре формальную законность, и потребовала для него 15 лет тюрьмы. Также она попросила суд учесть ущерб, нанесенный государству и народу, а также отказ экс-премьера от сотрудничества со следствием.
Это стало первым приговором из числа дел, где фигурантов обвиняют в участии, организации или помощи мятежу.
Жилой район Сеула - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Южной Корее задержали экс-главу разведки
12 ноября 2025, 02:07

Дело против Юн Сок Ёля

Как ранее сообщало Рёнхап, политику может грозить смертная казнь из-за введения военного положения в декабре 2024 года. Экс-президента обвинили в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами для организации беспорядков и подрыва конституции.
В частности, ему вменяют мобилизацию войск и полиции для оцепления здания Национального собрания и препятствование законодателям проголосовать против его указа о введении военного положения, а также отдачу приказа об аресте и задержании спикера парламента и тогдашних лидеров правящей и основной оппозиционной партий.
По данным агентства, приговор по делу могут вынести в начале февраля.
Международная правозащитная организация признала Южную Корею страной, на практике отменившей смертную казнь: это наказание не приводилось в исполнение с декабря 1997 года.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: экс-президент Южной Кореи не признал обвинения в отправке БПЛА в КНДР
23 декабря 2025, 18:46
 
В миреЮжная КореяСеулЮн Сок Ель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала