Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера по самбо
Единоборства
 
16:04 21.01.2026 (обновлено: 16:38 21.01.2026)
Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера по самбо
Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера по самбо
Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера по самбо
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев присвоил экс-бойцу смешанных единоборств (ММА) Федору Емельяненко звание...
спорт
федор емельяненко
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
единоборства
смешанные боевые искусства (мма)
https://ria.ru/20251204/sambisty-2059786066.html
Новости
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев присвоил экс-бойцу смешанных единоборств (ММА) Федору Емельяненко звание заслуженного тренера России по самбо, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации самбо (ВФС).
«
"Приказ был подписан 13 января 2026 года. Высокое государственное звание стало признанием многолетнего вклада Федора Емельяненко в развитие самбо, подготовку спортсменов высокого уровня и укрепление авторитета отечественной школы единоборств", - говорится в сообщении федерации.
Федору Емельяненко 49 лет, в 2023 году он завершил профессиональную карьеру в ММА, за которую одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Он является бывшим чемпионом промоушена Pride в тяжелом весе, неоднократно признавался различными экспертами и СМИ лучшим бойцом в истории ММА.
