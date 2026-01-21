Рейтинг@Mail.ru
Игрока "ПСЖ" обвинили в торговле людьми - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:20 21.01.2026 (обновлено: 16:38 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/pszh-2069328909.html
Игрока "ПСЖ" обвинили в торговле людьми
Игрока "ПСЖ" обвинили в торговле людьми - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Игрока "ПСЖ" обвинили в торговле людьми
Колумбийская семья подала жалобу на защитника "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Люка Эрнандеса по поводу торговли людьми и использования... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T15:20:00+03:00
2026-01-21T16:38:00+03:00
футбол
люка эрнандес
пари сен-жермен (псж)
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019214_0:278:1072:880_1920x0_80_0_0_eb319e0707a2d614b55e39fd6279301b.jpg
https://ria.ru/20260121/pszh-2069191861.html
https://ria.ru/20260112/safonov-2067404210.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019214_0:178:1072:981_1920x0_80_0_0_a5f04ce9ff6cdb1a3901b3b5c3eee55a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
люка эрнандес, пари сен-жермен (псж), спорт, вокруг спорта
Футбол, Люка Эрнандес, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Спорт, Вокруг спорта
Игрока "ПСЖ" обвинили в торговле людьми

Защитника "ПСЖ" Эрнандеса обвинили в торговле людьми

© Фотография из соцсетейЛоготип "ПСЖ" на домашней форме парижан
Логотип ПСЖ на домашней форме парижан - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фотография из соцсетей
Логотип "ПСЖ" на домашней форме парижан. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Колумбийская семья подала жалобу на защитника "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Люка Эрнандеса по поводу торговли людьми и использования нелегального труда, сообщает Paris Match.
По информации источника, с сентября 2024 года по ноябрь 2025-го на чемпиона мира 2018 года Эрнандеса и его возлюбленную Викторию Триай работала семья - отец, жена и трое их детей - без юридического оформления и с чрезмерно длинным рабочим днем без выходных. В число их обязанностей входили охрана, обеспечение безопасности, уборка, готовка и присмотр за детьми.
Эпизод матча ЛЧ между Спортингом и ПСЖ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"ПСЖ" без Сафонова уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов
Вчера, 01:03
Как рассказала 27-летняя женщина по имени Мари, она познакомилась с Триай в Колумбии. Осенью 2024 года она нелегально прибыла во Францию и приступила к обязанностям в доме Эрнандеса. Также она сопровождала Триай на встречах с подругами и на матчах "ПСЖ". Спортсмен и его возлюбленная обещали помочь Мари с документами, но так и не сделали этого. Кроме того, хозяева дома сообщили, что им нужно больше персонала для обеспечения порядка и охраны, после чего во Францию перебрались родители Мари, а также двое ее братьев, младшему из которых в феврале 2025 года исполнилось 18 лет. Их найм не был задекларирован, зарплату они получали наличными, без трудового договора они не имели прав на социальное обеспечение и на пособие по безработице. Истцы также сообщили, что они получили от работодателя "фальшивые испанские удостоверения личности".
По словам адвоката колумбийской семьи, Эрнандес согласился оформить трудовые договоры в октябре 2025 года, после того как Мари и ее мать были уволены в результате ссоры с Триай. Истцы сообщают, что работа на семью футболиста оставила тяжелые физические и психологические последствия.
"Нами пользовались, унижали, платили намного меньше, чем мы заслуживали. Они эксплуатируют иммигрантов и их семьи, обещают легальное оформление, но так и не делают его, обращаются с нами как с рабами", - настаивает Мари.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Сафонов написал заявление на бывшую жену в полицию
12 января, 16:21
 
ФутболЛюка ЭрнандесПари Сен-Жермен (ПСЖ)СпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Дакворт
    Я. Синнер
    142
    666
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    В. Грачева
    76
    52
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Металлург Мг
    Сибирь
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Автомобилист
    Авангард
  • Хоккей
    22.01 19:30
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    22.01 19:30
    СКА
    Спартак Москва
  • Хоккей
    22.01 19:30
    ЦСКА
    Барыс
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
  • Футбол
    22.01 20:45
    Бранн
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фенербахче
    Астон Вилла
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фейенорд
    Штурм
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
    22.01 20:45
    Янг Бойз
    Лион
  • Футбол
    22.01 20:45
    Болонья
    Селтик
  • Футбол
    22.01 20:45
    Виктория Пльзень
    Порту
  • Футбол
    22.01 23:00
    Ференцварош
    Панатинаикос
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала