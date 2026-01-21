Игрока "ПСЖ" обвинили в торговле людьми

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Колумбийская семья подала жалобу на защитника "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Люка Эрнандеса по поводу торговли людьми и использования нелегального труда, сообщает Paris Match.
По информации источника, с сентября 2024 года по ноябрь 2025-го на чемпиона мира 2018 года Эрнандеса и его возлюбленную Викторию Триай работала семья - отец, жена и трое их детей - без юридического оформления и с чрезмерно длинным рабочим днем без выходных. В число их обязанностей входили охрана, обеспечение безопасности, уборка, готовка и присмотр за детьми.
Как рассказала 27-летняя женщина по имени Мари, она познакомилась с Триай в Колумбии. Осенью 2024 года она нелегально прибыла во Францию и приступила к обязанностям в доме Эрнандеса. Также она сопровождала Триай на встречах с подругами и на матчах "ПСЖ". Спортсмен и его возлюбленная обещали помочь Мари с документами, но так и не сделали этого. Кроме того, хозяева дома сообщили, что им нужно больше персонала для обеспечения порядка и охраны, после чего во Францию перебрались родители Мари, а также двое ее братьев, младшему из которых в феврале 2025 года исполнилось 18 лет. Их найм не был задекларирован, зарплату они получали наличными, без трудового договора они не имели прав на социальное обеспечение и на пособие по безработице. Истцы также сообщили, что они получили от работодателя "фальшивые испанские удостоверения личности".
По словам адвоката колумбийской семьи, Эрнандес согласился оформить трудовые договоры в октябре 2025 года, после того как Мари и ее мать были уволены в результате ссоры с Триай. Истцы сообщают, что работа на семью футболиста оставила тяжелые физические и психологические последствия.
"Нами пользовались, унижали, платили намного меньше, чем мы заслуживали. Они эксплуатируют иммигрантов и их семьи, обещают легальное оформление, но так и не делают его, обращаются с нами как с рабами", - настаивает Мари.
