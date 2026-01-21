Игрока "ПСЖ" обвинили в торговле людьми

По словам адвоката колумбийской семьи, Эрнандес согласился оформить трудовые договоры в октябре 2025 года, после того как Мари и ее мать были уволены в результате ссоры с Триай. Истцы сообщают, что работа на семью футболиста оставила тяжелые физические и психологические последствия.

"Нами пользовались, унижали, платили намного меньше, чем мы заслуживали. Они эксплуатируют иммигрантов и их семьи, обещают легальное оформление, но так и не делают его, обращаются с нами как с рабами", - настаивает Мари.