Экс-замглавы ГУФСИН по Петербургу не оспорил изъятие имущества
16:13 21.01.2026
Экс-замглавы ГУФСИН по Петербургу не оспорил изъятие имущества
Экс-замглавы ГУФСИН по Петербургу не оспорил изъятие имущества - РИА Новости, 21.01.2026
Экс-замглавы ГУФСИН по Петербургу не оспорил изъятие имущества
Вступило в силу решение суда об изъятии имущества на 100 миллионов рублей в РФ и 1,2 миллиона евро за границей бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:13:00+03:00
2026-01-21T16:13:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
генеральная прокуратура рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
санкт-петербургский городской суд
россия
санкт-петербург
ленинградская область
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), санкт-петербургский городской суд
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Санкт-Петербургский городской суд
Экс-замглавы ГУФСИН по Петербургу не оспорил изъятие имущества

Экс-замглавы ГУФСИН по Петербургу Мойсеенко не смог оспорить изъятие имущества

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Вступило в силу решение суда об изъятии имущества на 100 миллионов рублей в РФ и 1,2 миллиона евро за границей бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Вступило в законную силу решение суда об изъятии имущества бывшего заместителя начальника ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вынесенное по иску Генпрокуратуры России. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об удовлетворении иска Генпрокуратуры России", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее суд полностью удовлетворил иск ГП РФ об изъятии имущества Мойсеенко, включая 18 дорогостоящих объектов недвижимости и девять премиальных транспортных средств общей стоимостью более 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей, которые он регистрировал на доверенных лиц. Отмечалось, что законность дохода, на который было приобретено имущество, Мойсеенко подтвердить не смог.
Мойсеенко, курировавший в свое время строительство самого крупного следственного изолятора в России "Кресты-2", осужден к 18 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму свыше 700 млн рублей и организацию убийства своего подчиненного.
