Экс-замглавы ГУФСИН по Петербургу не оспорил изъятие имущества

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Вступило в силу решение суда об изъятии имущества на 100 миллионов рублей в РФ и 1,2 миллиона евро за границей бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Вступило в законную силу решение суда об изъятии имущества бывшего заместителя начальника ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вынесенное по иску Генпрокуратуры России. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об удовлетворении иска Генпрокуратуры России", - говорится в сообщении ведомства.
Экс-замглавы ГУФСИН по Пермскому краю стал фигурантом уголовного дела
15 апреля 2025, 16:17
Ранее суд полностью удовлетворил иск ГП РФ об изъятии имущества Мойсеенко, включая 18 дорогостоящих объектов недвижимости и девять премиальных транспортных средств общей стоимостью более 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей, которые он регистрировал на доверенных лиц. Отмечалось, что законность дохода, на который было приобретено имущество, Мойсеенко подтвердить не смог.
Мойсеенко, курировавший в свое время строительство самого крупного следственного изолятора в России "Кресты-2", осужден к 18 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму свыше 700 млн рублей и организацию убийства своего подчиненного.
У экс-замглавы ГУФСИН Петербурга изъяли дом и апартаменты в Испании
2 июля 2025, 12:05