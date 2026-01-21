Экс-замглавы ГУФСИН по Петербургу не оспорил изъятие имущества

Ранее суд полностью удовлетворил иск ГП РФ об изъятии имущества Мойсеенко, включая 18 дорогостоящих объектов недвижимости и девять премиальных транспортных средств общей стоимостью более 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей, которые он регистрировал на доверенных лиц. Отмечалось, что законность дохода, на который было приобретено имущество, Мойсеенко подтвердить не смог.