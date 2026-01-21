Рейтинг@Mail.ru
Паолини вышла в третий раунд Australian Open - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Теннис
 
15:50 21.01.2026
Паолини вышла в третий раунд Australian Open
Паолини вышла в третий раунд Australian Open
Восьмая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Паолини вышла в третий раунд Australian Open

© Фото : Соцсети ПаолиниЖасмин Паолини
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Восьмая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче второго круга Паолини (7-й номер посева) обыграла представительницу Польши Магдалену Френх со счетом 6:2, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
21 января 2026 • начало в 12:25
Завершен
Магдалена Френх
0 : 22:63:6
Жасмин Паолини
Календарь Турнирная таблица История встреч
В третьем раунде Australian Open Паолини сыграет против победительницы встречи Ива Йович (США, 29) - Присцилла Хон (Австралия).
В других матчах дня сменившая российское спортивное гражданство на австрийское Анастасия Потапова обыграла представительницу Великобритании Эмму Радукану (28) со счетом 7:6 (7:3), 6:2, а чешская теннисистка Каролина Мухова (19) одержала победу над американкой Алисией Паркс - 4:6, 6:4, 6:4.
Теннис
 
