Лыжные гонки
 
12:13 21.01.2026 (обновлено: 13:13 21.01.2026)
МОК пригласил на Олимпиаду лыжников Коростелева и Непряеву
МОК пригласил на Олимпиаду лыжников Коростелева и Непряеву

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили приглашения для участия в Олимпийских играх в Италии, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Также приглашение получила лыжница из Белоруссии Виктория Сафонова.
Коростелеву 22 года, он является четырехкратным чемпионом России. 23-летняя Непряева - двукратная чемпионка России и младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой.
Ранее приглашения на Игры получили и приняли российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Коростелев является реальным претендентом на медаль ОИ, считают в Норвегии
4 января, 19:02
 
Лыжные гонкиРоссияСпортМиланИталияКортина-д'АмпеццоПётр ГуменникСавелий КоростелевДарья НепряеваМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
