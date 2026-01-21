https://ria.ru/20260121/mok-2069276451.html
МОК пригласил на Олимпиаду лыжников Коростелева и Непряеву
МОК пригласил на Олимпиаду лыжников Коростелева и Непряеву - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
МОК пригласил на Олимпиаду лыжников Коростелева и Непряеву
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили приглашения для участия в Олимпийских играх в Италии, сообщается на официальном сайте... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T12:13:00+03:00
2026-01-21T12:13:00+03:00
2026-01-21T13:13:00+03:00
россия
лыжные гонки
спорт
милан
италия
кортина-д'ампеццо
пётр гуменник
савелий коростелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061214511_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6262490042d4d7d0baaece3d1e0fbe5e.jpg
https://ria.ru/20260104/lyzhi-2066381973.html
россия
милан
италия
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061214511_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_c7420154486106516ef4edbc5bba077f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, спорт, милан, италия, кортина-д'ампеццо, пётр гуменник, савелий коростелев, дарья непряева, международный олимпийский комитет (мок)
Россия, Лыжные гонки, Спорт, Милан, Италия, Кортина-д'Ампеццо, Пётр Гуменник, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Международный олимпийский комитет (МОК)
МОК пригласил на Олимпиаду лыжников Коростелева и Непряеву
МОК пригласил к участию на Олимпиаде лыжников Коростелева и Непряеву