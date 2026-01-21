"Кислотный маньяк" мучает свою жертву в Подмосковье, на этот раз судами

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Жизнь героини этой печальной истории перечеркнули за один вечер. Несмотря на то, что у нее есть силы продолжать бороться за себя перед судом, судьба подкидывает ей все новые сложности.

Какие новые лазейки нашумевший "кислотный маньяк" нашел, чтобы уйти от ответственности за совершенное преступление?

"Врачи не знали, что делать…"

Вечером 10 апреля 2024-го Анастасия Лобода возвращалась домой в подмосковном Монино. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда к ней вышел неприметный мужчина, убедился в отсутствии свидетелей и выплеснул ей в лицо содержимое бутылки. Это была кислота

"Ждала 20 минут. На такси добралась бы быстрее, но решила, что с медиками надежнее. А они не знали, что делать, дали только обезболивающее", — вспоминает Лобода о первых минутах после нападения.

В больнице ее первично осмотрели и отправили домой под наблюдение офтальмолога, но девушка, чувствуя, что ситуация критическая, настояла на госпитализации.

"Спустя несколько часов споров и скандалов меня все же госпитализировали. Наутро стало хуже, первые дни помню смутно".

Диагноз был суров: химические ожоги второй и третьей степени лица, правого предплечья и кисти. Сильнее всего пострадали глаза. Позже выяснилось, что в тот же день неизвестный совершил еще одно нападение, облив кислотой ноги 16-летней девушке.

А 12 апреля задержали 31-летнего инженера и преподавателя колледжа Андрея Сулейманова. На допросах он путался, не смог внятно объяснить мотив, заявив, что не знаком с жертвами. Следствие квалифицировало действия по статье о хулиганстве.

Лишилась работы и оказалась в долгах

Выписавшись 26 апреля после трех операций, Анастасия поняла, что проблемы только начинаются. Консультация в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского показала: необходима срочная пересадка кожи. Эту операцию провели 3 мая. Но и тогда лечение не закончилось. Рубцы затянулись так, что веко перестало закрываться.

"Я тем временем обратилась к другим специалистам, и все сошлись во мнении, что нужна еще операция", — объясняет она.

В начале июня в одной из частных клиник провели очередную сложную процедуру.

"Средства удалось собрать фонду, за что я благодарна неравнодушным. Лечение продолжается, сколько еще предстоит операций — неизвестно, — говорит она. — Конечно, видно, что кожа пересаженная. Со временем она должна прижиться и обрести частично мимику".

Но последствия были не только физические. Анастасия работала репетитором по английскому языку. После случившегося она лишилась этой работы . Матери теперь приходится помогать ей выплачивать ипотеку за квартиру, в которую Лобода переехала недавно, до этого живя на окраине Монино. Ее биография и без того полна испытаний: девушка родом из Донецка была вынуждена бежать от войны в 2014 году.

"Там была квартира, но пришлось продать за бесценок. <...> Сперва жила на окраине Монино. А потом перебралась в другую часть — оформила ипотеку. Как буду дальше тянуть семью, не представляю", — рассказывает она.

Жизнь Анастасии сегодня подчинена строгому и изнурительному режиму: прием лекарств, походы по врачам и постоянный недосып . Ночной покой прерывается необходимостью закапывать лекарство в глаз, который физически не закрывается, сохнет и вызывает мучительную боль.

Мать "кислотного маньяка" все знала

Мать так называемого кислотного маньяка знала о психическом расстройстве сына, но не ставила вопрос о признании его недееспособным. Этот факт неоднократно фиксировался в ходе судебного разбирательства. В связи с этим на нее была возложена часть ответственности за совершенные им преступления.

Суд постановил взыскать с нее в пользу пострадавшей Анастасии три миллиона рублей. Для обеспечения выплаты была арестована и выставлена на продажу квартира ответчицы. Однако ее адвокаты уже заявили о намерении обжаловать это решение.

"Иногда хочется все бросить, но у меня есть ребенок. Я не имею права сдаваться. О всех этих судах я даже не рассказываю близким, чтобы лишний раз не огорчать их. Меня поражает беспринципность семьи Сулеймановых. Мать Андрея ни разу даже не попыталась извиниться передо мной. На каждом заседании она полностью поддерживает сына", — поделилась пострадавшая.

"Кислотный маньяк" начал судиться

Андрей Сулейманов признан судом невменяемым и находится на принудительном лечении в психиатрической больнице. Однако это не мешает ему через суд добиваться сокращения компенсации, которую он должен выплатить своей жертве. И хотя суд обязал Сулейманова выплатить Анастасии компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей, на руки пострадавшая получила лишь около 200 тысяч.

Осенью 2025 года ситуация, как сообщил телеграм-канал "База", приняла новый оборот: девушку вызвали в суд, где рассматривалась апелляция, поданная самим Сулеймановым. Находясь в психбольнице № 2 имени Яковенко, он требует уменьшить сумму компенсации до 400 тысяч рублей.

Выяснилась процедурная деталь, которая позволила это сделать. В больнице был собран врачебный консилиум, который дал заключение: пациент способен осознавать свои действия при оформлении нотариальной доверенности. После этого в учреждение пригласили нотариуса, который и оформил документ на ведение судебных дел — конкретно для иска о снижении выплат.

Пострадавшая обращалась с требованиями проверки этой ситуации в Минздрав, Минюст и прокуратуру Подмосковья, но ведомства единогласно ответили: действия Сулейманова законны.