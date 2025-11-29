"Обидно, что он на свободе". Как живут жертвы "кислотных маньяков"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Эти девушки притягивали взгляды, их осыпали комплиментами — до рокового дня, перевернувшего все. После — годы лечения и другая внешность. Жертвы "кислотного нападения" рассказали РИА Новости, как теперь складывается их жизнь.

"Преступник не найден"

Это случилось в Екатеринбурге 15 лет назад. Местная жительница Татьяна Польская поздним вечером возвращалась с работы. У дома ее поджидал человек в черном капюшоне. Девушка входила в подъезд и уже доставала ключи, когда неожиданно в нее плеснули какую-то жидкость.

© Фото : соцсети Татьяна Польская © Фото : соцсети Татьяна Польская

"Кожу сильно жгло, лицо начало распухать. Даже представить не могла, что такое бывает", — вспоминает пострадавшая.

Подумала: это грабитель с перцовым баллончиком. Отбросила сумку, попробовала снегом смыть с себя неизвестную жидкость. На крики о помощи обратил внимание охранник дома. Он и вызвал скорую.

Преступник быстро скрылся. Татьяна до сих пор не может понять, кто это был. Позже с неизвестного номера посыпались угрозы: "Ты не радуйся. Жди еще".

Уголовное дело завели не сразу: ждали результатов экспертизы. На допросы вызывали подруг, знакомых, родственников. Татьяна подозревала бывшего возлюбленного: возможно, так он отомстил за разрыв отношений. Но улик не было.

Во время следствия Татьяна находилась в больнице. Как все проходило, толком не помнит.

"Параллельно с реабилитацией приходила на допросы. Но виновного так и нашли", — говорит она.

© Фото : соцсети Татьяна Польская © Фото : соцсети Татьяна Польская

"Все равно интересно, кто этот человек, жив ли сейчас. Конечно, обидно, что он на свободе. Постоянно думаю: за что мне это все?" — добавляет пострадавшая.

"Научиться жить дальше"

Девушка полностью ослепла. Пыталась вернуть зрение в Екатеринбурге — безрезультатно. Удалось восстановить один глаз в клинике в Уфе.

Через пару лет вышла замуж, родила двух детей. Успела увидеть дочку до того, как вновь ослепла на оба глаза. Как выглядит младший сын, все еще не знает.

© Фото : соцсети Татьяна Польская © Фото : соцсети Татьяна Польская

В центре реабилитации услышала о медицинском колледже для незрячих. Окончила его, получила удостоверение массажиста, устроилась в детскую поликлинику. Хочет открыть массажный кабинет.

Зрение пока не восстановилось, Татьяна проходит поддерживающую терапию. "Больше всего хочется увидеть своих детей. Это самая заветная мечта", — признается она и плачет.

"Чудом спасли"

История Элеоноры Кондратюк прогремела на всю страну. В сентябре 1999-го в лицо 17-летней "красе Сочи" плеснули серной кислотой. Следствие установило, что ее "заказал" сочинец Рубен Григорян — за то, что девушка отвергла его ухаживания. Он отсидел 11 лет в колонии строгого режима, его подельники — от шести до восьми.

© Фото из личного архива Элеоноры Кондратюк Элеонора Кондратюк © Фото из личного архива Элеоноры Кондратюк Элеонора Кондратюк

Пострадавшая не приходила в себя полтора месяца.

"От лечащего врача узнала, что меня чудом спасли. Были все шансы умереть. Сразу поймала себя на мысли: как же хочется жить", — рассказывает она РИА Новости.

В 2000-м ей сделали операцию в Германии, вернули зрение. Правда ненадолго — с тех пор Элеоноре нужно проходить поддерживающую терапию.

"Я очень измучена бесконечными поездками за эти годы. А сейчас все гораздо сложнее — и с визой, и с перелетами. Для меня это отдельное испытание. Но я обязана терпеть ради полноценной жизни", — признается Элеонора. Сейчас нашла подходящих специалистов в Москве.

Восстановить психику еще сложнее. Кондратюк постоянно вспоминает слова полковника юстиции Тайгибова Тайгиба в одном из интервью сразу после происшествия: "Это преступление хуже, чем убийство, ведь человек обречен на пожизненные страдания".

© Фото из личного архива Элеоноры Кондратюк Элеонора Кондратюк © Фото из личного архива Элеоноры Кондратюк Элеонора Кондратюк

Также она восстанавливает кожный покров — недавно завершила курс лечения в одной из российских клиник. Говорит, что реконструктивная хирургия в стране достигла больших успехов.

"Краса Сочи" нашла себя в психологии. Получила профильное образование, занялась консультированием. Вышла замуж за ученого, доктора биологических наук.

© Фото из личного архива Элеоноры Кондратюк Элеонора Кондратюк © Фото из личного архива Элеоноры Кондратюк Элеонора Кондратюк

О том страшном дне рассуждает философски: "Нельзя изменить прошлое и не допустить этих событий". Главное, убеждена она, "попытаться собрать себя заново".

"Кислотный маньяк"

Серийного "кислотного маньяка" Андрея Сулейманова в апреле 2024-го поймали в подмосковном Монино. Тихий преподаватель колледжа запасался едким химическим веществом и вечерами выходил на "охоту". Одна из его жертв — Анастасия Лобода.

Она возвращалась домой из больницы, куда оформляла на стационарное лечение ребенка. Успела зайти в магазин за любимыми булочками сына. Уже перед самым домом в лицо ей плеснули какую-то жидкость.

© Фото : из личных архивов Анастасии Лободы Анастасия Лобода © Фото : из личных архивов Анастасии Лободы Анастасия Лобода

"Обычный прохожий. Разве что походка странная", — вспоминает девушка.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Сулейманов прошел мимо Анастасии, потом резко обернулся, достал банку с кислотой и выплеснул на нее. Та сперва подумала, что ее облили водой ради шутки. Но быстро поняла: происходит какой-то кошмар. Лицо ужасно жгло, она запаниковала.

"Это очень больно. Я сразу зажмурилась, чтобы уцелели глаза. В голове мелькнуло: ипотека. Без глаз не смогу работать", — говорит Анастасия.

© Фото : из личных архивов Анастасии Лободы Анастасия Лобода © Фото : из личных архивов Анастасии Лободы Анастасия Лобода

На ее громкие крики прибежали другие прохожие. Помогли добраться до подъезда, вызвали скорую.

Оказалось, что за десять минут до нападения на Лободу в соседнем дворе "кислотный маньяк" облил кислотой девочку. Ей повезло — серьезных последствий удалось избежать.

"Местные очень перепугались. Даже по одному не ходили в Монино, пока преступника не поймали", — добавляет Анастасия.

Сулейманова задержали через три дня. Он жил рядом. Соседи опознали его по видеозаписям.

"Не имею права сдаваться"

У пострадавшей были повреждены лицо, глаза и руки. Сложность заключалась в том, что никто не знал, чем именно ее облили. Результаты экспертизы пришли только через месяц. Ждать столько времени было нельзя — врачи сразу стали бороться за зрение.

Сейчас у Анастасии инвалидность третьей группы. Зрение нестабильно: то падает до десяти процентов, то поднимается до сорока. Правый глаз хоть и реагирует на свет, но предметы видит расплывчатыми, как "через целлофановый пакет".

© Фото : из личных архивов Анастасии Лободы Анастасия Лобода © Фото : из личных архивов Анастасии Лободы Анастасия Лобода

Уже полтора года жертва "кислотного маньяка" не может нормально выспаться. Один глаз не закрывается, постоянно болит. А головные боли такие, что доходит до рвоты. Анастасия постоянно принимает обезболивающие препараты. Перенесла шесть операций, к еще одной организм пока не готов. Врачи говорят, что на правом глазу очень слабый кровоток, значит, он никогда не будет нормально функционировать.

Сулейманова признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности. Отправили на принудительное лечение в Московскую областную психиатрическую больницу № 2 имени В. И. Яковенко — до апреля 2026-го.

В последние несколько лет он думал, что его преследуют. Даже заклеил все окна в квартире.

Мать "кислотного маньяка" знала о психических проблемах сына, но не поднимала вопрос о его недееспособности. Это неоднократно подтверждалось на судебных заседаниях. Поэтому она несет ответственность за совершенные преступления.

Суд обязал ее выплатить Анастасии три миллиона рублей. Квартиру арестовали и выставили на продажу. Однако адвокаты планируют подать апелляцию.

"Иногда хочется сдаться, но у меня ребенок. Я не имею права так поступать. Про суды не рассказываю близким, чтобы не расстраивать. Беспринципность семьи Сулеймановых меня поражает. Мать Андрея ни разу не извинилась передо мной. На каждом суде она полностью поддерживает сына", — говорит пострадавшая.

Оплачивать лечение ей помогает фонд "Что дальше?". Состояние здоровья не позволяет работать репетитором по английскому в прежнем режиме, доходы сократились, а ведь ипотека никуда не делась. Про личную жизнь вовсе пришлось забыть.

© из личных архивов Анастасии Лободы Анастасия Лобода © из личных архивов Анастасии Лободы Анастасия Лобода

Анастасия признается: "Примером для меня послужила история Элеоноры Кондратюк. Стараюсь идти по ее пути".