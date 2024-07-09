https://ria.ru/20240709/manyak-1958300717.html

"Изуродовал лицо". В Подмосковье боятся возвращения маньяка

"Изуродовал лицо". В Подмосковье боятся возвращения маньяка - РИА Новости, 09.07.2024

"Изуродовал лицо". В Подмосковье боятся возвращения маньяка

Анастасия Лобода перенесла четыре сложные операции — сколько еще предстоит, пока неясно. Весной неизвестный плеснул в нее кислотой, что привело к необратимым... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:00

2024-07-09T08:00

2024-07-09T08:08

московская область (подмосковье)

общество

криминал

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Анастасия Лобода перенесла четыре сложные операции — сколько еще предстоит, пока неясно. Весной неизвестный плеснул в нее кислотой, что привело к необратимым последствиям. И она — не единственная пострадавшая. Что произошло в Монино — в материале РИА Новости."Помню все смутно"Вечером 10 апреля Лобода возвращалась домой. Почти добралась до подъезда, когда навстречу вышел мужчина. Убедившись, что рядом никого нет, достал из кармана бутылку с кислотой и выплеснул прямо на девушку.Камеры видеонаблюдения записали, как это было: Анастасия проводит рукой по лицу, не понимая, что случилось. Позже она рассказывала, что сразу почувствовала острое жжение. Дома вызвала скорую. Одежду прожгло насквозь в тех местах, куда попала химия. Следы остались на дверной ручке и на чехле телефона."Ждала двадцать минут. На такси добралась бы быстрее, но решила, что с медиками надежнее. А они не знали, что делать, дали только обезболивающее, — вспоминает Анастасия. — В больнице меня осмотрели и отправили домой — под наблюдение офтальмолога. Но мне казалось очевидным: ситуация не та, чтобы уезжать. Начала обивать пороги других отделений. Спустя несколько часов споров и скандалов меня все же госпитализировали. Наутро стало хуже, первые дни помню смутно. Там я перенесла три операции. Выписали 26 апреля".У Лободы диагностировали химические ожоги второй и третьей степени в области лица, правого предплечья и кисти. Сильно пострадали глаза.Как выяснилось позже, в тот день неизвестный совершил еще одно нападение: плеснул кислоту на ноги 16-летней девушке. У нее тоже диагностировали ожоги, но без таких тяжелых последствий.Следователи завели дело по второй части статьи 213 ("Хулиганство"). Преступника задержали 12 апреля — это был 31-летний Андрей Сулейманов, житель Монино, с виду тихий и неприметный. Преподавал в подмосковном колледже, работал инженером оптико-электронных приборов на одном из столичных заводов. Оттуда и выносил химикаты.На допросах он путался в показаниях. Признал, что с жертвами не знаком. Причину нападения четко объяснить так и не смог."Все далось большим трудом"После выписки Анастасия чувствовала себя неважно. Решила провериться у специалистов в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. Там сообщили, что срочно нужна операция по пересадке кожи. Лободу прооперировали 3 мая, выписали восьмого.Ее историей заинтересовались в благотворительном фонде "Что дальше?" и предложили помощь."Я тем временем обратилась к другим специалистам, и все сошлись во мнении, что нужна еще операция. Рубцы затянулись так, что веко перестало закрываться", — объясняет Лобода.В одной из частных клиник взялись за непростой случай. В начале июня ее снова прооперировали, все прошло успешно. Однако операция очень дорогостоящая, своими силами Анастасия не справилась бы. "Средства удалось собрать фонду, за что я благодарна неравнодушным. Лечение продолжается, сколько еще предстоит операций — неизвестно, — говорит она. — Конечно, видно, что кожа пересаженная. Со временем она должна прижиться и обрести частично мимику".Лобода работала репетитором по английскому языку. Полгода назад переехала с окраины Монино в другой район.Сама же она из Донецка. Бежала оттуда в 2014-м — из-за войны."Там была квартира, но пришлось продать за бесценок. Она в микрорайоне Текстильщик, где обстрелы не прекращаются по сей день, с ребенком там невозможно, — рассказывает Анастасия. — Сперва жила на окраине Монино. А потом перебралась в другую часть — оформила ипотеку. Как буду дальше тянуть семью, не представляю"."Можно ждать что угодно"Психолого-психиатрическая экспертиза признала Сулейманова невменяемым. Это значит, что его ждет принудительное лечение. Итоговое решение за судом.Анастасия, в свою очередь, опасается, что обидчик вновь окажется на свободе. "Я узнала, что в нашем районе соседи давно о нем наслышаны. Он не смог адаптироваться в школе, после чего его перевели на домашнее обучение. Наблюдался у специалистов. Раньше ни на кого не набрасывался. Но теперь можно ждать что угодно", — говорит Лобода.Адвокат Александра Яковлева, представляющая интересы пострадавшей, сообщила РИА Новости, что заседание назначили на 9 июля."Будет решаться вопрос об отправке его в медучреждение, где лечением займутся врачи. Там ему предстоит находиться до выздоровления. Также на суде мы заявим иск о взыскании морального и материального вреда. По предварительным подсчетам, расходы на лечение уже превышают пять миллионов. Как он будет возмещать — вопрос. Не исключено, что из личных накоплений", — добавила она.Кроме операций по пересадке кожи, девушке требуется помощь офтальмолога, чтобы не потерять зрение. Фонду уже удалось собрать чуть больше пяти миллионов, но этого недостаточно. По предварительным оценкам врачей, лечение займет как минимум два года. Однако Анастасия признает: выглядеть как раньше уже не будет.

https://ria.ru/20240321/kriminal-1934496960.html

московская область (подмосковье)

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

московская область (подмосковье), общество, криминал