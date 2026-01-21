Коростелев может поспорить за медали Олимпиады, считает Бородавко

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Савелий Коростелев в отдельных дисциплинах на Олимпийских играх 2026 года может побороться за призовые места, Дарье Непряевой будет заметно сложнее сделать это, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.