Рейтинг@Mail.ru
Коростелев может поспорить за медали Олимпиады, считает Бородавко - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:54 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/korostelev-2069302301.html
Коростелев может поспорить за медали Олимпиады, считает Бородавко
Коростелев может поспорить за медали Олимпиады, считает Бородавко - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Коростелев может поспорить за медали Олимпиады, считает Бородавко
Савелий Коростелев в отдельных дисциплинах на Олимпийских играх 2026 года может побороться за призовые места, Дарье Непряевой будет заметно сложнее сделать это, РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T13:54:00+03:00
2026-01-21T13:54:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
италия
милан
дарья непряева
савелий коростелев
юрий бородавко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061742679_0:277:3144:2047_1920x0_80_0_0_ea7240426dd64a388cadf38b2eba5f6d.jpg
https://ria.ru/20260114/lyzhniki-2067827859.html
россия
италия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061742679_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_233f1289025f23da3efc598b4abddb2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, милан, дарья непряева, савелий коростелев, юрий бородавко, международный олимпийский комитет (мок), наталья терентьева (непряева)
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Италия, Милан, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Юрий Бородавко, Международный олимпийский комитет (МОК), Наталья Терентьева (Непряева)
Коростелев может поспорить за медали Олимпиады, считает Бородавко

Бородавко: Коростелев в отдельных дисциплинах может побороться за медали ОИ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Савелий Коростелев в отдельных дисциплинах на Олимпийских играх 2026 года может побороться за призовые места, Дарье Непряевой будет заметно сложнее сделать это, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Ранее стало известно, что Коростелев и Непряева получили от Международного олимпийского комитета (МОК) официальные приглашения для участия в Олимпиаде-2026 в Италии. Игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"До старта Олимпийских игр осталось совсем немного времени, и наработать что-то суперсерьезное уже невозможно. Дарье Непряевой надо постараться пробиться как можно ближе к мировым лидерам. Потому что тот проигрыш, который у нее был на этапах Кубка мира, вряд ли позволит ей бороться за медали. А Савелий Коростелев в отдельных дисциплинах при определенном везении может включиться в борьбу за призовые места. У него шансы на это выше, чем у Дарьи", - сказал Бородавко.
Коростелеву 22 года, спортсмен является четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне Кубка страны он располагается на второй строчке в общем зачете. 23-летняя Непряева - двукратная чемпионка России, она младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой.
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Коростелев и Непряева могут завоевать медали на Олимпиаде, считает Вяльбе
14 января, 15:01
 
Лыжные гонкиСпортРоссияИталияМиланДарья НепряеваСавелий КоростелевЮрий БородавкоМеждународный олимпийский комитет (МОК)Наталья Терентьева (Непряева)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    21.01 23:00
    Марсель
    Ливерпуль
  • Футбол
    21.01 23:00
    Славия Прага
    Барселона
  • Футбол
    21.01 23:00
    Бавария
    Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
    21.01 23:00
    Челси
    Пафос
  • Футбол
    21.01 23:00
    Ювентус
    Бенфика
  • Хоккей
    21.01 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    1
    4
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Нефтехимик
    Динамо Москва
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Сочи
    Северсталь
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала