Коростелев может поспорить за медали Олимпиады, считает Бородавко

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Савелий Коростелев в отдельных дисциплинах на Олимпийских играх 2026 года может побороться за призовые места, Дарье Непряевой будет заметно сложнее сделать это, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Ранее стало известно, что Коростелев и Непряева получили от Международного олимпийского комитета (МОК) официальные приглашения для участия в Олимпиаде-2026 в Италии. Игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"До старта Олимпийских игр осталось совсем немного времени, и наработать что-то суперсерьезное уже невозможно. Дарье Непряевой надо постараться пробиться как можно ближе к мировым лидерам. Потому что тот проигрыш, который у нее был на этапах Кубка мира, вряд ли позволит ей бороться за медали. А Савелий Коростелев в отдельных дисциплинах при определенном везении может включиться в борьбу за призовые места. У него шансы на это выше, чем у Дарьи", - сказал Бородавко.
Коростелеву 22 года, спортсмен является четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне Кубка страны он располагается на второй строчке в общем зачете. 23-летняя Непряева - двукратная чемпионка России, она младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой.