На конкурсе "Дальний Восток-Земля приключений" рассмотрят почти 900 фильмов

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Жюри третьего сезона конкурса "Дальний Восток - Земля приключений" рассмотрит 859 фильмов, что в полтора раза больше, чем во втором сезоне, сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Самым популярным направлением оказалась номинация "Пешее путешествие", куда поступило 492 фильма. Помимо этого, 39 фильмов отобрано для специальной номинации "Тропами Победы". Участники конкурса, снявшие фильм для спецноминации "Тропами Победы", могут также претендовать на призы в основных номинациях конкурса "Дальний Восток – Земля приключений".

Победителей ожидает главный приз в размере 3 миллионов рублей, а также награды в основных и специальных номинациях. Жюри приступило к работе и до конца февраля определит лучшие короткометражные фильмы. Все отправленные работы будут размещены на интерактивной карте путешествий на сайте путешественникдв.рф. Награждение состоится в марте 2026 года.