На конкурсе "Дальний Восток-Земля приключений" рассмотрят почти 900 фильмов

12:48 21.01.2026
россия, юрий трутнев, дальний восток, сахалинская область
Россия, Юрий Трутнев, Дальний Восток, Сахалинская область
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКинопленка
Кинопленка - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Кинопленка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Жюри третьего сезона конкурса "Дальний Восток - Земля приключений" рассмотрит 859 фильмов, что в полтора раза больше, чем во втором сезоне, сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
В конкурсе участвовали фильмы из всех регионов Дальнего Востока. Наибольшее число работ предоставили кинематографисты Сахалинской области (177 видеоработ), Приморского края (121 фильм), Камчатского края (83 фильма) и Хабаровского края (70 фильмов). Также значительное количество материалов было отснято в Бурятии (59 видеороликов), Амурской области (51 короткометражный фильм) и Якутии, где из 50 фильмов семь участвовали в номинации "Арктическое путешествие". Творческие работы поступили и из других субъектов ДФО: из Еврейской автономной области (35 видеоработ), Забайкальского края (32 фильма), Чукотского автономного округа (28 фильмов, шесть из которых - арктические) и Магаданской области (20 видеоработ).
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Чебурашка 2" третью неделю подряд возглавил кинопрокат
19 января, 01:56
Самым популярным направлением оказалась номинация "Пешее путешествие", куда поступило 492 фильма. Помимо этого, 39 фильмов отобрано для специальной номинации "Тропами Победы". Участники конкурса, снявшие фильм для спецноминации "Тропами Победы", могут также претендовать на призы в основных номинациях конкурса "Дальний Восток – Земля приключений".
Победителей ожидает главный приз в размере 3 миллионов рублей, а также награды в основных и специальных номинациях. Жюри приступило к работе и до конца февраля определит лучшие короткометражные фильмы. Все отправленные работы будут размещены на интерактивной карте путешествий на сайте путешественникдв.рф. Награждение состоится в марте 2026 года.
"Дальний Восток и Арктика – удивительные территории с уникальной природой. Все больше россиян посещают эти территории: только за 10 месяцев 2025 года (январь–октябрь) туристический поток в регионы ДФО составил около 6,4 миллиона человек. Для того, чтобы таких туристов становилось больше, мы создали специальный конкурс – "Дальний Восток - Земля приключений". И мы видим, с каждым годом конкурс становится более популярным", – привели слова Трутнева в его пресс-службе.
Конкурс организован при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и НКО "Фонд развития социальных инициатив".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на церемонии награждения лауреатов премии СВР России им. Е.М. Примакова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Нарышкин вручил премии СВР по литературе и искусству за 2025 год
11:41
 
РоссияЮрий ТрутневДальний ВостокСахалинская область
 
 
