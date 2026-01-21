Казахстан не получил данные от двух лабораторий по крушению Azal

АСТАНА, 21 янв - РИА Новости. Казахстан не получил данные от двух иностранных лабораторий по расследованию крушения Azal, сообщил министр транспорта страны Нурлан Сауранбаев.
"Нет, мы пока не получили (результаты исследований от двух иностранных лабораторий - ред)... По внутреннему соглашению мы договорились и передали лабораторное исследование двум сторонам Российской Федерации и азербайджанской стороны. Азербайджанская сторона дальше передала уже зарубежным экспертам", - сказал Сауранбаев в кулуарах парламента республики.
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
25 декабря 2025, 17:27
Министр также отметил, что не знает точно, когда именно западные лаборатории передадут.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
В начале декабря 2025 года министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев заявил РИА Новости, что итоговый отчет о крушении лайнера будет опубликован после получения данных от двух зарубежных лабораторий. Ранее вице-премьер республики Канат Бозумбаев, возглавляющий госкомиссию по расследованию трагедии, сообщил, что модульный блок авионики с азербайджанского лайнера направлен на экспертизу американскому разработчику оборудования Honeywell International. Такое решение, по его словам, было принято по итогам встречи уполномоченных представителей Азербайджана, России, производителя самолета - бразильской компании Embraer и членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Михаил Галузин: Москва сотрудничает с Астаной в расследовании трагедии AZAL
31 декабря 2025, 12:00