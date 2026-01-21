Рейтинг@Mail.ru
Казахстан не получил данные от двух лабораторий по крушению Azal - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/kazahstan-2069343400.html
Казахстан не получил данные от двух лабораторий по крушению Azal
Казахстан не получил данные от двух лабораторий по крушению Azal - РИА Новости, 21.01.2026
Казахстан не получил данные от двух лабораторий по крушению Azal
Казахстан не получил данные от двух иностранных лабораторий по расследованию крушения Azal, сообщил министр транспорта страны Нурлан Сауранбаев. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:12:00+03:00
2026-01-21T16:12:00+03:00
в мире
казахстан
россия
баку
канат бозумбаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
honeywell international
международная организация гражданской авиации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991315826_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_05507c1747aa4f6dfb867c6b347ccd6b.jpg
https://ria.ru/20251225/samopistsy-2064679933.html
https://ria.ru/20251231/galuzin-2065822343.html
казахстан
россия
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991315826_170:0:1591:1066_1920x0_80_0_0_f3fad589da16929eaa4acf68295bbf27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, россия, баку, канат бозумбаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), honeywell international, международная организация гражданской авиации
В мире, Казахстан, Россия, Баку, Канат Бозумбаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Honeywell International, Международная организация гражданской авиации
Казахстан не получил данные от двух лабораторий по крушению Azal

Казахстан не получил данные от двух лабораторий по расследованию крушения Azal

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 21 янв - РИА Новости. Казахстан не получил данные от двух иностранных лабораторий по расследованию крушения Azal, сообщил министр транспорта страны Нурлан Сауранбаев.
"Нет, мы пока не получили (результаты исследований от двух иностранных лабораторий - ред)... По внутреннему соглашению мы договорились и передали лабораторное исследование двум сторонам Российской Федерации и азербайджанской стороны. Азербайджанская сторона дальше передала уже зарубежным экспертам", - сказал Сауранбаев в кулуарах парламента республики.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
25 декабря 2025, 17:27
Министр также отметил, что не знает точно, когда именно западные лаборатории передадут.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
В начале декабря 2025 года министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев заявил РИА Новости, что итоговый отчет о крушении лайнера будет опубликован после получения данных от двух зарубежных лабораторий. Ранее вице-премьер республики Канат Бозумбаев, возглавляющий госкомиссию по расследованию трагедии, сообщил, что модульный блок авионики с азербайджанского лайнера направлен на экспертизу американскому разработчику оборудования Honeywell International. Такое решение, по его словам, было принято по итогам встречи уполномоченных представителей Азербайджана, России, производителя самолета - бразильской компании Embraer и членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Михаил Галузин: Москва сотрудничает с Астаной в расследовании трагедии AZAL
31 декабря 2025, 12:00
 
В миреКазахстанРоссияБакуКанат БозумбаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Honeywell InternationalМеждународная организация гражданской авиации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала