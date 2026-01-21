Рейтинг@Mail.ru
Аспирантам могут разрешить преподавать в вузах без стажа работы - РИА Новости, 21.01.2026
15:21 21.01.2026 (обновлено: 15:24 21.01.2026)
Аспирантам могут разрешить преподавать в вузах без стажа работы
Аспирантам могут разрешить преподавать в вузах без стажа работы
общество, россия, станислав наумов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Станислав Наумов, Госдума РФ, ЛДПР, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Выпускники
Выпускники . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается разрешить аспирантам, успешно сдавшим кандидатские экзамены, преподавать в вузах в должности ассистента без обязательного стажа работы, документ доступен в думской электронной базе.
Автором инициативы выступил депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР). Отмечается, что законопроект разработан в целях поддержки молодых ученых, желающих осуществлять педагогическую деятельность, но еще не имеющих ученой степени кандидата наук. Действующим законодательством установлены требования для получения должности ассистента: наличие высшего профессионального образования и стажа работы в образовательном учреждении не менее одного года.
"Законопроектом предлагается предоставить возможность осуществления педагогической деятельности в должности ассистента аспирантам (адъюнктам) без предъявления требований к стажу работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность. При этом у таких лиц должны быть успешно сданы кандидатские экзамены, определенные Минобрнауки России. Такие аспиранты (адъюнкты) будут допущены к обучению студентов бакалавриата", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Наумов считает, что данное изменение позволит заинтересованным в преподавании аспирантам поступать на должность ассистента профессорско-преподавательского состава, набираться опыта, а затем, по истечении года работы в образовательном учреждении, уже претендовать на должность преподавателя и развиваться дальше в этом направлении, что положительно скажется на динамике кадрового состава в университетах и количестве граждан, выбравших путь ученого и преподавателя.
Общество Россия Станислав Наумов Госдума РФ ЛДПР
 
 
