Мечтая об Африке: что и за какую цену можно посмотреть на континенте

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. С декабря по март — пик сезона в Африке. Главный хит у российских туристов — сафари. Но пляжный отдых тоже пользуется популярностью. Самые востребованные направления: Кения, Танзания, ЮАР. Как добраться, что посмотреть и сколько за это заплатить — в материале РИА Новости.

Сафари в Африке

Спрос на сафари-туры в Кению в этом году вырос на 25 процентов, ЮАР — на 18, Танзанию — 16, подсчитали в ITM Group.

© Getty Images / GISTEL Cezary Wojtkowski Зебры в национальном парке Серенгети в Танзании © Getty Images / GISTEL Cezary Wojtkowski Зебры в национальном парке Серенгети в Танзании

"Африка, в частности Кения и Танзания, — популярное экзотическое направление. Не массовое, традиционно привлекает искушенных путешественников", — говорит Любовь Воронина, руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly. ЮАР также осваивают туристы, изучившие десятки стран.

© Getty Images / 1001slide Килиманджаро, Танзания © Getty Images / 1001slide Килиманджаро, Танзания

Обязательная программа — сафари. Можно увидеть "большую пятерку" животных: льва, леопарда, слона, буйвола и носорога. И понаблюдать за великой миграцией — ежегодным перемещением миллионов травоядных. Среди них: газели Томсона, антилопы гну, зебры, которые идут через африканские равнины в поисках подходящих пастбищ в сухой сезон. За стадами следуют хищники: львы, гепарды, леопарды.

Прямых рейсов из России в африканские страны (кроме Эфиопии) нет. Лететь придется со стыковкой в Дохе, Дубае, Стамбуле или Аддис-Абебе, предупреждают в "Интуристе".

© Getty Images / Avatar_023 Девушка в Танзании © Getty Images / Avatar_023 Девушка в Танзании

Вакцинация не требуется, объясняют в ITM Group. Но сертификат о прививке от желтой лихорадки, оформленный не позднее чем за десять дней до визита, нужен в случае въезда или долгого транзита в стране, где есть риск распространения заболевания. Туроператоры также рекомендуют проконсультироваться с врачом по профилактике малярии и других тропических болезней.

Кения

В Кении основные достопримечательности — в национальных парках и заповедниках: Масаи-Мара, Амбосели, Самбуру, рассказывают в "Интуристе".

© Getty Images / Rixipix Национальный заповедник Масаи-Мара, Кения © Getty Images / Rixipix Национальный заповедник Масаи-Мара, Кения

Поездку туда стоит бронировать месяца за три и заложить на визит три-четыре дня. Обычно приехавшие на сафари останавливаются на границе заповедников в глэмпингах или лоджах — оборудованных местах для ночевки на лоне дикой природы.

© Getty Images / Rixipix Сафари в национальном заповеднике Масаи-Мара, Кения © Getty Images / Rixipix Сафари в национальном заповеднике Масаи-Мара, Кения

Пик сезона — с января по март. Температура днем — от 26 до 33 градусов, ночью прохладнее. Большинство туристов делят отдых на две части — сафари и пляжи Индийского океана, например, Диани в 30 километрах от Момбасы. За последние десять лет этот курорт пять раз признавали лучшим прибрежным на континенте. Тут занимаются дайвингом и кайтсерфингом.

© Getty Images / javarman3 Остров Ламу в Кении © Getty Images / javarman3 Остров Ламу в Кении

Недельный сафари-тур — от 180 тысяч рублей на двоих. Зависит от формата, уточнили в "Интуристе".

Танзания

Здесь наиболее востребованы нацпарки и Занзибар, отмечают в ITM Group.

© Getty Images / nicolamargaret Семейство слонов в национальном парке Тарангире, Танзания © Getty Images / nicolamargaret Семейство слонов в национальном парке Тарангире, Танзания

Зимой погода идеальная — 25-30 градусов, это высокий сезон для сафари. Маршрут по нацпаркам позволяет увидеть постоянно меняющийся ландшафт и нетронутую природу. Самые популярные: Серенгети, Нгоронгоро, Тарангире и Селус.

© Getty Images / hadynyah Племя масаи исполняет народный танец, Танзания © Getty Images / hadynyah Племя масаи исполняет народный танец, Танзания

"Незабываемый элемент такого приключения — ночевка в лодже под охраной воинов народа масаи, знакомство с самобытной культурой местных жителей и наблюдение вблизи диких животных", — делится впечатлениями Любовь Воронина.

© Getty Images / EyeEm Mobile GmbH Занзибар, Танзания © Getty Images / EyeEm Mobile GmbH Занзибар, Танзания

Затем большинство туристов летят на острова Пемба и Занзибар, именуемые за широкие пляжи белого песка, богатую тропическую растительность и бирюзовые воды африканскими Мальдивами. У побережья — коралловые рифы, прекрасный дайвинг и снорклинг.

© Getty Images / jacobeukman Носорог в заповеднике Нгоронгоро в Танзании © Getty Images / jacobeukman Носорог в заповеднике Нгоронгоро в Танзании

Неделя с сафари и отдыхом в "четверке" в феврале обойдется в 200 тысяч рублей на двоих с перелетом, проинформировали в "Слетать.ру".

© Getty Images / nicholas_dale Львицы и львята в национальном парке в Танзании © Getty Images / nicholas_dale Львицы и львята в национальном парке в Танзании

"Сафари-туры нельзя назвать бюджетным продуктом, но для желающих сэкономить есть хитрости, — отмечают в ITM Group. — Например, при раннем бронировании за семь-восемь месяцев можно найти недорогие авиабилеты и со скидками зарезервировать лоджи". Кроме того, предусмотрены однодневные выезды, которые дарят массу эмоций при меньших расходах".

ЮАР

Лучшее время — с октября по март. В Кейптауне и на Капском полуострове — 25 градусов, севернее — еще теплее.

© Getty Images / THEGIFT777 Кейптаун, ЮАР © Getty Images / THEGIFT777 Кейптаун, ЮАР

Стандартная программа: Кейптаун и окрестности, сафари, мыс Доброй Надежды, водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве, пара дней на ферме или винодельне.

Обычно туристы отправляются на сафари в нацпарк Крюгера, но животных больше в частных заповедниках. Это заметно дороже, так как зачастую там эксклюзивное размещение в премиум-лоджах, уточняют в пресс-службе туроператора Club Med. Например, заповедник Mpilo в 4,5 часа езды от Дурбана в провинции Квазулу-Натал, которую россияне активно осваивают в последние годы.

© Getty Images / SeppFriedhuber Сафари в национальном парке © Getty Images / SeppFriedhuber Сафари в национальном парке

Можно посетить и парк птиц на реке Умнеги, Драконовы горы, а потом на Побережье дельфинов посмотреть на этих морских млекопитающих и китов. Городок Баллито отличается серферской атмосферой. ЮАР считается одним из лучших в мире серф-спотов, подчеркивают в Club Med.

© Getty Images / fokkebok Ботанический сад Кирстенбош, Кейптаун, ЮАР © Getty Images / fokkebok Ботанический сад Кирстенбош, Кейптаун, ЮАР

Прямых рейсов нет, перелет со стыковкой в Стамбуле или на Ближнем Востоке занимает от 15 до 20 часов.