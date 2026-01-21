Рейтинг@Mail.ru
Мечтая об Африке: что и за какую цену можно посмотреть на континенте
Туризм
Туризм
 
08:00 21.01.2026
Мечтая об Африке: что и за какую цену можно посмотреть на континенте
Мечтая об Африке: что и за какую цену можно посмотреть на континенте - РИА Новости, 21.01.2026
Мечтая об Африке: что и за какую цену можно посмотреть на континенте
С декабря по март — пик сезона в Африке. Главный хит у российских туристов — сафари. Но пляжный отдых тоже пользуется популярностью. Самые востребованные... РИА Новости, 21.01.2026
https://ria.ru/20260117/foto-2067344163.html
Мечтая об Африке: что и за какую цену можно посмотреть на континенте

"Интурист": цены на путевки в Кению начинаются от 180 тысяч рублей на двоих

© Getty Images / Diy13Туристка кормит жирафа в Кении
Туристка кормит жирафа в Кении - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Getty Images / Diy13
Туристка кормит жирафа в Кении
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. С декабря по март — пик сезона в Африке. Главный хит у российских туристов — сафари. Но пляжный отдых тоже пользуется популярностью. Самые востребованные направления: Кения, Танзания, ЮАР. Как добраться, что посмотреть и сколько за это заплатить — в материале РИА Новости.

Сафари в Африке

Спрос на сафари-туры в Кению в этом году вырос на 25 процентов, ЮАР — на 18, Танзанию — 16, подсчитали в ITM Group.
© Getty Images / GISTEL Cezary WojtkowskiЗебры в национальном парке Серенгети в Танзании
Зебры в национальном парке Серенгети в Танзании - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / GISTEL Cezary Wojtkowski
Зебры в национальном парке Серенгети в Танзании
"Африка, в частности Кения и Танзания, — популярное экзотическое направление. Не массовое, традиционно привлекает искушенных путешественников", — говорит Любовь Воронина, руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly. ЮАР также осваивают туристы, изучившие десятки стран.
© Getty Images / 1001slideКилиманджаро, Танзания
Килиманджаро, Танзания - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / 1001slide
Килиманджаро, Танзания
Обязательная программа — сафари. Можно увидеть "большую пятерку" животных: льва, леопарда, слона, буйвола и носорога. И понаблюдать за великой миграцией — ежегодным перемещением миллионов травоядных. Среди них: газели Томсона, антилопы гну, зебры, которые идут через африканские равнины в поисках подходящих пастбищ в сухой сезон. За стадами следуют хищники: львы, гепарды, леопарды.
Прямых рейсов из России в африканские страны (кроме Эфиопии) нет. Лететь придется со стыковкой в Дохе, Дубае, Стамбуле или Аддис-Абебе, предупреждают в "Интуристе".
© Getty Images / Avatar_023Девушка в Танзании
Девушка в Танзании - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / Avatar_023
Девушка в Танзании
Вакцинация не требуется, объясняют в ITM Group. Но сертификат о прививке от желтой лихорадки, оформленный не позднее чем за десять дней до визита, нужен в случае въезда или долгого транзита в стране, где есть риск распространения заболевания. Туроператоры также рекомендуют проконсультироваться с врачом по профилактике малярии и других тропических болезней.

Кения

В Кении основные достопримечательности — в национальных парках и заповедниках: Масаи-Мара, Амбосели, Самбуру, рассказывают в "Интуристе".
© Getty Images / RixipixНациональный заповедник Масаи-Мара, Кения
Национальный заповедник Масай Мара, Кения - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / Rixipix
Национальный заповедник Масаи-Мара, Кения
Поездку туда стоит бронировать месяца за три и заложить на визит три-четыре дня. Обычно приехавшие на сафари останавливаются на границе заповедников в глэмпингах или лоджах — оборудованных местах для ночевки на лоне дикой природы.
© Getty Images / RixipixСафари в национальном заповеднике Масаи-Мара, Кения
Сафари в национальном заповеднике Масай Мара, Кения - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / Rixipix
Сафари в национальном заповеднике Масаи-Мара, Кения
Пик сезона — с января по март. Температура днем — от 26 до 33 градусов, ночью прохладнее. Большинство туристов делят отдых на две части — сафари и пляжи Индийского океана, например, Диани в 30 километрах от Момбасы. За последние десять лет этот курорт пять раз признавали лучшим прибрежным на континенте. Тут занимаются дайвингом и кайтсерфингом.
© Getty Images / javarman3Остров Ламу в Кении
Остров Ламу в Кении - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / javarman3
Остров Ламу в Кении
Недельный сафари-тур — от 180 тысяч рублей на двоих. Зависит от формата, уточнили в "Интуристе".

Танзания

Здесь наиболее востребованы нацпарки и Занзибар, отмечают в ITM Group.
© Getty Images / nicolamargaretСемейство слонов в национальном парке Тарангире, Танзания
Семейство слонов в национальном парке Тарангире, Танзания - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / nicolamargaret
Семейство слонов в национальном парке Тарангире, Танзания
Зимой погода идеальная — 25-30 градусов, это высокий сезон для сафари. Маршрут по нацпаркам позволяет увидеть постоянно меняющийся ландшафт и нетронутую природу. Самые популярные: Серенгети, Нгоронгоро, Тарангире и Селус.
© Getty Images / hadynyahПлемя масаи исполняет народный танец, Танзания
Племя Масаи исполняет народный танец, Танзания - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / hadynyah
Племя масаи исполняет народный танец, Танзания
"Незабываемый элемент такого приключения — ночевка в лодже под охраной воинов народа масаи, знакомство с самобытной культурой местных жителей и наблюдение вблизи диких животных", — делится впечатлениями Любовь Воронина.
© Getty Images / EyeEm Mobile GmbHЗанзибар, Танзания
Занзибар, Танзания - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / EyeEm Mobile GmbH
Занзибар, Танзания
Затем большинство туристов летят на острова Пемба и Занзибар, именуемые за широкие пляжи белого песка, богатую тропическую растительность и бирюзовые воды африканскими Мальдивами. У побережья — коралловые рифы, прекрасный дайвинг и снорклинг.
© Getty Images / jacobeukmanНосорог в заповеднике Нгоронгоро в Танзании
Носорог в заповеднике Нгоронгоро в Танзании - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / jacobeukman
Носорог в заповеднике Нгоронгоро в Танзании
Неделя с сафари и отдыхом в "четверке" в феврале обойдется в 200 тысяч рублей на двоих с перелетом, проинформировали в "Слетать.ру".
© Getty Images / nicholas_daleЛьвицы и львята в национальном парке в Танзании
Львицы и львята в национальном парке в Танзании - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / nicholas_dale
Львицы и львята в национальном парке в Танзании
"Сафари-туры нельзя назвать бюджетным продуктом, но для желающих сэкономить есть хитрости, — отмечают в ITM Group. — Например, при раннем бронировании за семь-восемь месяцев можно найти недорогие авиабилеты и со скидками зарезервировать лоджи". Кроме того, предусмотрены однодневные выезды, которые дарят массу эмоций при меньших расходах".

ЮАР

Лучшее время — с октября по март. В Кейптауне и на Капском полуострове — 25 градусов, севернее — еще теплее.
© Getty Images / THEGIFT777Кейптаун, ЮАР
Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / THEGIFT777
Кейптаун, ЮАР
Стандартная программа: Кейптаун и окрестности, сафари, мыс Доброй Надежды, водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве, пара дней на ферме или винодельне.
Обычно туристы отправляются на сафари в нацпарк Крюгера, но животных больше в частных заповедниках. Это заметно дороже, так как зачастую там эксклюзивное размещение в премиум-лоджах, уточняют в пресс-службе туроператора Club Med. Например, заповедник Mpilo в 4,5 часа езды от Дурбана в провинции Квазулу-Натал, которую россияне активно осваивают в последние годы.
© Getty Images / SeppFriedhuberСафари в национальном парке
Сафари в национальном парке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / SeppFriedhuber
Сафари в национальном парке
Можно посетить и парк птиц на реке Умнеги, Драконовы горы, а потом на Побережье дельфинов посмотреть на этих морских млекопитающих и китов. Городок Баллито отличается серферской атмосферой. ЮАР считается одним из лучших в мире серф-спотов, подчеркивают в Club Med.
© Getty Images / fokkebokБотанический сад Кирстенбош, Кейптаун, ЮАР
Ботанический сад Кирстенбош, Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / fokkebok
Ботанический сад Кирстенбош, Кейптаун, ЮАР
Прямых рейсов нет, перелет со стыковкой в Стамбуле или на Ближнем Востоке занимает от 15 до 20 часов.
Путешествие не из дешевых. Неделя в провинции Квазулу-Натал в "четверке" на "все включено" — от 250 тысяч рублей на двоих без перелета, сообщили в Club Med. Десятидневный тур по стране — от 330 тысяч, добавляют в АТОР. Плюс авиабилеты.
Грустная нерпа - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Фотографии, от которых захватывает дух. Необычные кадры природы России
17 января, 08:00
 
Туризм
 
 
