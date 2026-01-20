Рейтинг@Mail.ru
В Сеуле заявили о необходимости возвращения военного соглашения с КНДР - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/soglashenie-2068932662.html
В Сеуле заявили о необходимости возвращения военного соглашения с КНДР
В Сеуле заявили о необходимости возвращения военного соглашения с КНДР - РИА Новости, 20.01.2026
В Сеуле заявили о необходимости возвращения военного соглашения с КНДР
Министерство объединения Южной Кореи считает, что необходимо восстановить исполнение межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года о снижении... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T06:17:00+03:00
2026-01-20T06:17:00+03:00
в мире
кндр
южная корея
сеул
юн сок ель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg
https://ria.ru/20260111/kndr-2067190089.html
кндр
южная корея
сеул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deb53c910f68a9a3443917b32e577206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр, южная корея, сеул, юн сок ель
В мире, КНДР, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель
В Сеуле заявили о необходимости возвращения военного соглашения с КНДР

Южная Корея заявила о необходимости возвращения военного соглашения с КНДР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 20 янв - РИА Новости. Министерство объединения Южной Кореи считает, что необходимо восстановить исполнение межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года о снижении напряженности, заявил представитель министерства Юн Мин Хо на брифинге.
"Существующая позиция такова, что необходимо восстановление соглашения от 19 сентября (2018 года - ред.) для смягчения военной напряжённости и выстраивания такого доверия и что для этого в настоящее время ведутся консультации с соответствующими ведомствами", - сказал он.
Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом. Но отправка листовок в КНДР южнокорейскими активистами не раз вызывала напряжение в межкорейских отношениях.
В ноябре 2023 года тогда еще президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отдал распоряжение начать соответствующие процедуры для приостановки отдельных пунктов межкорейского военного соглашения в ответ на запуск КНДР военного разведывательного спутника. В июне 2025 года Сеул полностью приостановил действие соглашения.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В РАН рассказали, кто может помочь Сеулу в вопросе отношений с КНДР
11 января, 04:04
 
В миреКНДРЮжная КореяСеулЮн Сок Ель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала