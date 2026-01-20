В Сеуле заявили о необходимости возвращения военного соглашения с КНДР

СЕУЛ, 20 янв - РИА Новости. Министерство объединения Южной Кореи считает, что необходимо восстановить исполнение межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года о снижении напряженности, заявил представитель министерства Юн Мин Хо на брифинге.

"Существующая позиция такова, что необходимо восстановление соглашения от 19 сентября (2018 года - ред.) для смягчения военной напряжённости и выстраивания такого доверия и что для этого в настоящее время ведутся консультации с соответствующими ведомствами", - сказал он.