Россия в 2025 году увеличила экспорт пива - РИА Новости, 20.01.2026
07:08 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/pivo-2068935843.html
Россия в 2025 году увеличила экспорт пива
Россия в 2025 году увеличила экспорт пива - РИА Новости, 20.01.2026
Россия в 2025 году увеличила экспорт пива
Российский экспорт пива в стоимостном выражении в 2025 году вырос на 19% по сравнению с 2024 годом, до 103 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T07:08:00+03:00
2026-01-20T07:08:00+03:00
экономика
россия
белоруссия
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/35/1559533529_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_159cd3351f5ac19b01b99cc34c8d823f.jpg
https://ria.ru/20251217/postavki-2062540514.html
россия
белоруссия
казахстан
Новости
ru-RU
экономика, россия, белоруссия, казахстан
Экономика, Россия, Белоруссия, Казахстан
Россия в 2025 году увеличила экспорт пива

РИА Новости: Россия в 2025 году увеличила экспорт пива почти на 20%

Бутылки с пивом разных сортов. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский экспорт пива в стоимостном выражении в 2025 году вырос на 19% по сравнению с 2024 годом, до 103 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт".
"Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала более 190 тысяч тонн солодового пива на сумму более 103 миллионов долларов. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос на 19% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.
Там добавили, что самыми крупными импортерами российского пива стали Белоруссия и Казахстан с долями в 30% и 28% соответственно. Также в топ вошли Китай с долей в 10%, Киргизия с 8% и Таджикистан с 3%.
Помимо этого, растут поставки за рубеж российского безалкогольного пива: в 2025 году объем составил около 13 тысяч тонн на сумму почти 8 миллионов долларов, что на 17% больше в весе и 23% - в стоимости. Больше всего его импортировали Белоруссия, Казахстан, Иран, ОАЭ и Узбекистан.
ЭкономикаРоссияБелоруссияКазахстан
 
 
