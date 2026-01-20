Россия в 2025 году увеличила экспорт пива

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский экспорт пива в стоимостном выражении в 2025 году вырос на 19% по сравнению с 2024 годом, до 103 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт".