Проектирование станции метро "Кудрово" пока не началось - РИА Новости, 20.01.2026
17:27 20.01.2026
Проектирование станции метро "Кудрово" пока не началось
Проектирование станции метро "Кудрово" пока не началось
ленинградская область, санкт-петербург, александр дрозденко, общество
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Александр Дрозденко, Общество
Знак Петербургского метрополитена. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Проектирование станции метро "Кудрово" в Ленинградской области, которая станет продолжением одной из линий Петербургского метрополитена, пока не началось, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.
"Сейчас в первоочередном порядке... Ленинградская область решает имущественно-правовые вопросы изъятия земельных участков в рамках утвержденного проекта планировки по территории Ленинградской области с последующей передачей земельных участков... Санкт-Петербургу. Как только они будут переданы... мы сможем приступить к этапу проектирования", – сказал он журналистам.
Как отметил председатель комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский, для строительства станции метро "Кудрово" в Ленинградской области планируется привлечь финансирование из федерального бюджета.
В декабре 2025 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что власти Санкт-Петербурга называют датой открытия станции метро "Кудрово" в регионе 2029 год. Эта станция станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена.
Ленинградская областьСанкт-ПетербургАлександр ДрозденкоОбщество
 
 
