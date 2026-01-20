Проектирование станции метро "Кудрово" пока не началось

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Проектирование станции метро "Кудрово" в Ленинградской области, которая станет продолжением одной из линий Петербургского метрополитена, пока не началось, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.