Рейтинг@Mail.ru
Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/gosduma-2069088880.html
Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов
Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов - РИА Новости, 20.01.2026
Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который запрещал рекламу самогонных аппаратов. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:43:00+03:00
2026-01-20T16:43:00+03:00
общество
россия
алексей куринный
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251214/gosduma-2061908777.html
https://ria.ru/20251021/gosduma-2049574895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей куринный, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Алексей Куринный, Госдума РФ, КПРФ
Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов

Госдума отклонила в I чтении проект, запрещающий рекламу самогонных аппаратов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который запрещал рекламу самогонных аппаратов.
Документ внес в Госдуму депутат Алексей Куринный (КПРФ). Он считает, что распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения таких аппаратов ведет к увеличению производства, потребления и нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона).
Детское шампанское на полке в магазине - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Госдуме предложили запретить "детское шампанское"
14 декабря 2025, 03:54
Поэтому законопроектом предлагалось включить в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%.
Однако против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по экономической политике. Он обратил внимание на отсутствие в законодательстве определения такого оборудования, что может повлечь произвольное толкование нормы и вызвать затруднения при ее применении на практике.
Кроме того, в законодательстве РФ нет каких-либо запретов, ограничений или специальных условий как для производства и реализации технологического оборудования, так и для его использования гражданами в домашних условиях для производства спиртосодержащей продукции для личных нужд и без целей сбыта.
«
"В этой связи установление полного запрета на рекламу такого технологического оборудования может затронуть права и законные интересы добросовестных граждан и юрлиц, деятельность которых по производству и реализации указанного технологического оборудования или его использованию в домашних условиях осуществляется на законных основаниях", - отмечается в заключении комитета.
Правительство РФ также не поддержало законопроект.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
ГД приняла закон об обязательном предупреждении о вреде энергетиков
21 октября 2025, 13:42
 
ОбществоРоссияАлексей КуринныйГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала