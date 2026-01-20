В Дагестане возбудили дело против сторожа школы, ранившего подростка

МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Дагестане против сторожа школы в Дербенте, который нанес ножевое ранение подростку, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в администрации Дербента рассказали, что группа подростков неподалеку от школы №17 закидала снежками 75-летнего охранника, после чего он нанес ножевое ранение одному из юношей. Мужчину задержали. Ранение, которое получил 16-летний выпускник школы, квалифицировали как легкое, угрозы жизни и здоровью нет.
"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетнего в городе Дербенте… по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 18 января на территории, прилегающей к школе №17 Дербента, "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" между сторожем учебного заведения и группой подростков произошел конфликт. Мужчина достал нож из-под верхней одежды и ударил одного из парней ножом в область шеи.