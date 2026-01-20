В Дагестане возбудили дело против сторожа школы, ранившего подростка

По данным следствия, 18 января на территории, прилегающей к школе №17 Дербента, "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" между сторожем учебного заведения и группой подростков произошел конфликт. Мужчина достал нож из-под верхней одежды и ударил одного из парней ножом в область шеи.