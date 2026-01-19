Совет мира по Газе не заменит ООН, считают в Совфеде

"Да и вряд ли тот же Трамп, оптимизирующий американское участие в организации, решится на выход из Совета Безопасности. Во-первых, Штаты вполне себе удачно используют местоположение штаб-квартиры ООН в своих политических целях. Во-вторых, не будем забывать, что весь успех "Совета мира", даже в рамках урегулирования в Газе, зависит от результатов республиканцев на промежуточных выборах в конгресс в ноябре", - добавил политик.