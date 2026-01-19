Совет мира по Газе не заменит ООН, считают в Совфеде

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Предлагаемый президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе не заменит ООН, уверен глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Президент России Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Трамп неоднократно делал критические замечания в адрес ООН, а недавно подписал меморандум о выходе США из 31 структуры организации. Однако всё же никакой новый совет, работающий по принципам полузакрытого клуба, не сможет заменить Организацию Объединённых Наций и устранить первопричины многих конфликтов. Да, у ООН есть значительные минусы. Но без ООН, во всяком случае пока, не обойтись", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, в течение 40 лет холодной войны ООН поддерживала баланс между двумя сверхдержавами – СССР и США. И до сих пор во многом благодаря институту права вето ООН остаётся самым действенным инструментом из того, чем располагает мировое сообщество.
"Да и вряд ли тот же Трамп, оптимизирующий американское участие в организации, решится на выход из Совета Безопасности. Во-первых, Штаты вполне себе удачно используют местоположение штаб-квартиры ООН в своих политических целях. Во-вторых, не будем забывать, что весь успех "Совета мира", даже в рамках урегулирования в Газе, зависит от результатов республиканцев на промежуточных выборах в конгресс в ноябре", - добавил политик.
По словам Джабарова, в американской администрации рассчитывают, что "Совет мира", который будет работать над восстановлением сектора Газа после конфликта ХАМАС и Израиля, впоследствии займётся урегулированием ситуации на Украине и в Венесуэле и потенциально станет альтернативой ООН для других горячих точек.
"Для придания веса в состав "Совета мира" по сектору Газа уже пригласили нашего президента, президентов Бразилии и Казахстана Лулу да Силву и Касыма-Жомарта Токаева, премьера Венгрии Виктора Орбана, лидеров Пакистана, Индии, Турции и ещё ряда стран, в том числе европейских. Но всё же к идее "Совета мира" лучше подходить осторожно", - считает глава комиссии СФ.