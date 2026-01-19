Жителей Петербурга предупредили об отключениях телерадиосигнала

В пресс-службе РТРС сообщили РИА Новости, что профилактические работы на передающем оборудовании - это стандартные технические мероприятия, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного телерадиовещания.

"Все работы проводятся по графику, согласованному с вещателями каналов, и занимают минимальное необходимое время. Информация о кратковременных отключениях в конкретных населенных пунктах заблаговременно публикуется на сайте РТРС в разделе "Временные отключения телерадиоканалов", - заключили в пресс-службе.