Жителей Петербурга предупредили об отключениях телерадиосигнала - РИА Новости, 19.01.2026
19:09 19.01.2026
Жителей Петербурга предупредили об отключениях телерадиосигнала
Жителей Петербурга предупредили об отключениях телерадиосигнала - РИА Новости, 19.01.2026
Жителей Петербурга предупредили об отключениях телерадиосигнала
Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями возможны с 19 по 25 января в Санкт-Петербурге и Ленобласти,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T19:09:00+03:00
2026-01-19T19:09:00+03:00
санкт-петербург
россия
ленинградская область
общество
технологии
https://ria.ru/20251227/peterburg-2065105485.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
Новости
санкт-петербург, россия, ленинградская область, общество, технологии
Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Общество, Технологии
Жителей Петербурга предупредили об отключениях телерадиосигнала

В Петербурге и Ленобласти возможны отключения телерадиосигнала с 19 по 25 января

Помехи на телевидении
Помехи на телевидении - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Fotolia / danr13
Помехи на телевидении. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями возможны с 19 по 25 января в Санкт-Петербурге и Ленобласти, сообщается на сайте Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
«
"Девятнадцатого - двадцать пятого января возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями", - сообщается на сайте.
Из данных таблицы, представленной на сайте РТРС, следует, что кратковременные отключения возможны в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
В пресс-службе РТРС сообщили РИА Новости, что профилактические работы на передающем оборудовании - это стандартные технические мероприятия, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного телерадиовещания.
"Все работы проводятся по графику, согласованному с вещателями каналов, и занимают минимальное необходимое время. Информация о кратковременных отключениях в конкретных населенных пунктах заблаговременно публикуется на сайте РТРС в разделе "Временные отключения телерадиоканалов", - заключили в пресс-службе.
Главная елка Санкт-Петербурга на Дворцовой площади - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Петербурге рассказали туристам, что делать при перебоях с интернетом
27 декабря 2025, 21:29
 
Санкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьОбществоТехнологии
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
