В Петербурге скоро выпишут из больницы уникального пациента без пульса - РИА Новости, 19.01.2026
23:12 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/peterburg-2068911565.html
В Петербурге скоро выпишут из больницы уникального пациента без пульса
В Петербурге скоро выпишут из больницы уникального пациента без пульса - РИА Новости, 19.01.2026
В Петербурге скоро выпишут из больницы уникального пациента без пульса
Уникальный пациент, которому впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца, готовится к выписке из Мариинской больницы в... РИА Новости, 19.01.2026
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
андрей сарана
российская академия наук
россия
санкт-петербург
здоровье - общество, россия, санкт-петербург, андрей сарана, российская академия наук
Здоровье - Общество, Россия, Санкт-Петербург, Андрей Сарана, Российская академия наук
В Петербурге скоро выпишут из больницы уникального пациента без пульса

Пациент без пульса готовится к выписке из Мариинской больницы в Петербурге

© РИА Новости / Евгений СамаринМонитор с жизненным показателями
Монитор с жизненным показателями - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Евгений Самарин
Монитор с жизненным показателями . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Уникальный пациент, которому впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца, готовится к выписке из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по здравоохранению.
"В Мариинской больнице готовится к выписке уникальный пациент, который с недавних пор живет без пульса. В конце ноября 2025 года ему впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца - левое и правое", - говорится в сообщении.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Смеются и показывают пальцем". Как живут люди с неизлечимым заболеванием
12 января, 08:00
В понедельник пациента навестил председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Сообщается, что 36-летний мужчина поступил в стационар с тяжелейшими диагнозами - кардиомиопатией и терминальной сердечной недостаточностью.
"Показатели работы сердца были такими, будто человек уже не жив, а мертв. При этом из-за ряда осложнений (тромбоэмболии легочной артерии, инфаркт-пневмонии и другие) трансплантация сердца была невозможной. Главный врач больницы Игорь Реутский принял решение о проведении непростого оперативного вмешательства - имплантации искусственных желудочков", - сообщает комитет.
Обычно пациенту вживляют одно такое устройство, но в этом случае нужно было сразу два прибора. Операцию провела бригада высококвалифицированных хирургов под руководством главного внештатного специалиста по сердечно-сосудистой хирургии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, академика РАН Геннадия Хубулавы. Операция продолжалась около четырех часов. Для специалистов самым сложным было синхронизировать работу двух искусственных желудочков сердца, но с этой задачей они успешно справились.
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Свердловской области ребенку имплантировали стимулятор блуждающего нерва
25 ноября 2025, 17:55
 
Здоровье - ОбществоРоссияСанкт-ПетербургАндрей СаранаРоссийская академия наук
 
 
