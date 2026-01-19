В Ленинградской области после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Ленинградской области, где пострадали люди, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По информации ведомства, ДТП с участием автобуса произошло на автомобильной дороге А-180 "Нарва" в районе поселка Алексеевка в Кингисеппском районе Ленинградской области. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Как сообщали РИА Новости в ГКУ "Леноблпожспас", водитель заказного автобуса Yutong не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус опрокинулся на бок, по данным ведомства, пострадали пять человек. По информации ГУМЧС РФ по Ленинградской области, в момент ДТП в автобусе находились 16 человек, по предварительной информации, пострадали четверо взрослых. По сообщению "Леноблпожспас", заказной автобус совершал перевозку рабочих из Усть-Луги до Санкт-Петербурга. На месте ДТП находятся 11 пассажиров, вопрос об их доставке в Санкт-Петербург решается работодателем.
Появились подробности ДТП на М-4 "Дон" под Ростовом
18 января, 22:47