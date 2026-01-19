Рейтинг@Mail.ru
16:07 19.01.2026 (обновлено: 16:13 19.01.2026)
В Ленинградской области после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Ленинградской области, где пострадали люди, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 19.01.2026
В Ленинградской области после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Ленинградской области

© Фото : Прокуратура Ленинградской области/TelegramНа месте происшествия, где автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок в Ленинградской области
На месте происшествия, где автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Ленинградской области, где пострадали люди, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По информации ведомства, ДТП с участием автобуса произошло на автомобильной дороге А-180 "Нарва" в районе поселка Алексеевка в Кингисеппском районе Ленинградской области. По предварительным данным, есть пострадавшие.
"По данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Как сообщали РИА Новости в ГКУ "Леноблпожспас", водитель заказного автобуса Yutong не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус опрокинулся на бок, по данным ведомства, пострадали пять человек. По информации ГУМЧС РФ по Ленинградской области, в момент ДТП в автобусе находились 16 человек, по предварительной информации, пострадали четверо взрослых. По сообщению "Леноблпожспас", заказной автобус совершал перевозку рабочих из Усть-Луги до Санкт-Петербурга. На месте ДТП находятся 11 пассажиров, вопрос об их доставке в Санкт-Петербург решается работодателем.
