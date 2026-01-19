Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности ДТП с автобусом в Ленинградской области
15:44 19.01.2026 (обновлено: 16:01 19.01.2026)
Появились новые подробности ДТП с автобусом в Ленинградской области
Появились новые подробности ДТП с автобусом в Ленинградской области
Попавший в ДТП в Ленинградской области автобус перевозил рабочих, сообщило ГКУ "Леноблпожспас". РИА Новости, 19.01.2026
происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, кингисеппский район
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Кингисеппский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Попавший в ДТП в Ленинградской области автобус перевозил рабочих, сообщило ГКУ "Леноблпожспас".
ДТП произошло в понедельник в Кингисеппском районе. Как сообщали РИА Новости в ГКУ "Леноблпожспас", водитель заказного автобуса Yutong не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус опрокинулся на бок, по данным ведомства, пострадали пять человек. По информации ГУМЧС РФ по Ленинградской области, в момент ДТП в автобусе находились 16 человек, по предварительной информации, пострадали 4 взрослых.
"Заказной автобус совершал перевозку рабочих из Усть-Луги до Санкт-Петербурга. На месте ДТП находятся 11 пассажиров, вопрос об их доставке в Санкт-Петербург решается работодателем", - говорится в сообщении.
ДТП с автобусом в Коркинском муниципальном округе в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Челябинской области девять человек направили в медорганизации после ДТП
ПроисшествияЛенинградская областьСанкт-ПетербургКингисеппский район
 
 
