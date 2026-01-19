https://ria.ru/20260119/dtp-2068824065.html
Появились новые подробности ДТП с автобусом в Ленинградской области
Появились новые подробности ДТП с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 19.01.2026
Появились новые подробности ДТП с автобусом в Ленинградской области
Попавший в ДТП в Ленинградской области автобус перевозил рабочих, сообщило ГКУ "Леноблпожспас". РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:44:00+03:00
2026-01-19T15:44:00+03:00
2026-01-19T16:01:00+03:00
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
кингисеппский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068828335_0:402:960:942_1920x0_80_0_0_2d34dec019aed688d35cfb6eae832eb4.jpg
https://ria.ru/20260119/dtp-2068804841.html
ленинградская область
санкт-петербург
кингисеппский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068828335_0:358:960:1078_1920x0_80_0_0_212883f735b5940503086776e8093609.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, кингисеппский район
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Кингисеппский район
Появились новые подробности ДТП с автобусом в Ленинградской области
Попавший в ДТП в Ленинградской области автобус перевозил рабочих