В Дагестане задержали охранника, подозреваемого в нападении на подростка
В Дагестане задержали охранника, подозреваемого в нападении на подростка - РИА Новости, 19.01.2026
В Дагестане задержали охранника, подозреваемого в нападении на подростка
Полицейские задержали охранника школы в дагестанском Дербенте, который, по предварительным данным, нанес ножевое ранение подростку, закидавшему его снежками,... РИА Новости, 19.01.2026
происшествия
дербент
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
дербент
россия
республика дагестан
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
Происшествия, Дербент, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Полицейские задержали охранника школы в дагестанском Дербенте, который, по предварительным данным, нанес ножевое ранение подростку, закидавшему его снежками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы администрации города Тельман Раджабов.
"По имеющейся информации, группа подростков неподалеку от школы №17 закидала снежками пожилого мужчину, после чего он нанес ножевое ранение одному из юношей. Мужчина 75 лет, работающий в частном охранном предприятии, задержан сотрудниками полиции", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в день происшествия мужчина не находился на рабочем месте в школе, инцидент произошел вне ее территории.
Ранение, которое получил 16-летний выпускник школы, квалифицировано как легкое, ему оказали медпомощь, наложены швы. Сейчас он находится дома, угрозы жизни и здоровью нет, добавил представитель мэрии.
Ранее в следственном управлении СК РФ
по Дагестану
и прокуратуры республики сообщили, что по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему проводятся проверки.