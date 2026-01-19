В Дагестане задержали охранника, подозреваемого в нападении на подростка

МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Полицейские задержали охранника школы в дагестанском Дербенте, который, по предварительным данным, нанес ножевое ранение подростку, закидавшему его снежками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы администрации города Тельман Раджабов.

"По имеющейся информации, группа подростков неподалеку от школы №17 закидала снежками пожилого мужчину, после чего он нанес ножевое ранение одному из юношей. Мужчина 75 лет, работающий в частном охранном предприятии, задержан сотрудниками полиции", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в день происшествия мужчина не находился на рабочем месте в школе, инцидент произошел вне ее территории.

Ранение, которое получил 16-летний выпускник школы, квалифицировано как легкое, ему оказали медпомощь, наложены швы. Сейчас он находится дома, угрозы жизни и здоровью нет, добавил представитель мэрии.