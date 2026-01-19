В Дагестане начали проверку о нападении охранника на школьника

МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Следствие ведет проверку по истории о том, что работник школы в дагестанском Дербенте причинил телесные повреждения ученику, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по республике.
Ранее в дагестанских Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Дербенте пожилой охранник школы №17 ударил ножом в шею ученика 10-го класса, который вместе с другими школьниками закидал его снежками.
"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что на территории одного из общеобразовательных учреждений города Дербента работник школы причинил телесные повреждения несовершеннолетнему учащемуся. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. По данному факту Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике Дагестан организована процессуальная проверка", – говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили РИА Новости, что прокуратура Дербента также проводит проверку, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.
