13:57 19.01.2026 (обновлено: 14:12 19.01.2026)
В Дагестане начали проверку о нападении охранника на школьника
В Дагестане начали проверку о нападении охранника на школьника
происшествия, дербент, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане начали проверку о нападении охранника на школьника

СК начал проверку после нападения охранника на школьника в Дербенте

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Следствие ведет проверку по истории о том, что работник школы в дагестанском Дербенте причинил телесные повреждения ученику, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по республике.
Ранее в дагестанских Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Дербенте пожилой охранник школы №17 ударил ножом в шею ученика 10-го класса, который вместе с другими школьниками закидал его снежками.
"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что на территории одного из общеобразовательных учреждений города Дербента работник школы причинил телесные повреждения несовершеннолетнему учащемуся. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. По данному факту Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике Дагестан организована процессуальная проверка", – говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили РИА Новости, что прокуратура Дербента также проводит проверку, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала