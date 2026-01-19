В Дагестане начали проверку о нападении охранника на школьника

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили РИА Новости, что прокуратура Дербента также проводит проверку, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.