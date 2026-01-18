https://ria.ru/20260118/ssha-2068580795.html
Трамп сократил торговлю США почти с 40 процентами мира
Трамп сократил торговлю США почти с 40 процентами мира - РИА Новости, 18.01.2026
Трамп сократил торговлю США почти с 40 процентами мира
Тарифная политика американского президента Дональда Трампа привела к тому, что США сократили торговлю почти с 40% юрисдикций в мире, выяснило РИА Новости по... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T09:21:00+03:00
2026-01-18T09:21:00+03:00
2026-01-18T09:21:00+03:00
в мире
сша
эритрея
юар
дональд трамп
реакция на пошлины сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20250407/rossiya-2009649133.html
https://ria.ru/20260118/poshliny-2068576634.html
сша
эритрея
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, эритрея, юар, дональд трамп, реакция на пошлины сша
В мире, США, Эритрея, ЮАР, Дональд Трамп, Реакция на пошлины США
Трамп сократил торговлю США почти с 40 процентами мира
Трамп пошлинами сократил торговлю США почти с 40 процентами мира
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Тарифная политика американского президента Дональда Трампа привела к тому, что США сократили торговлю почти с 40% юрисдикций в мире, выяснило РИА Новости по таможенным данным Штатов.
Первый год пребывания Трампа
в Белом доме как 47-го президента США
подойдет к концу 20 января. Визитной карточкой его политики стали протекционизм и тарифные войны, которые сказались на торговле страны.
Так, США в январе-октябре 2025 года сократили товарооборот с 86 юрисдикциями из 232 торговых партнеров. Таким образом, Штаты снизили торговлю с 37% всего мира.
Больше всего товарооборот упал с сектором Газа - в 177 раз, до 2,6 тысячи долларов в январе-октябре 2025 года. Среди стран, с которыми США также сократили товарооборот, - африканские Эритрея
(-88,8%), ЮАР (-68,1%), Танзания (-63,4%) и другие.
Также под "сокращение" попали 12 экономик Европы, из которых наиболее сильное падение зафиксировали Гренландия (-86,6%), Монако (-67,5%), Босния и Герцеговина (-60%).
Что касается Восточной Азии, то торговля со Штатами наиболее резко упала у Лаоса
(-54%), Брунея (-24,2%) и Китая
(-23,2%). В Центральной Азии - у Монголии (-43,6%), Таджикистана (-29,3%) и Казахстана
(-15,7%). На Ближнем Востоке - у Йемена (-55,9%) и Ирана
(-38,5%).