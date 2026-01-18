Рейтинг@Mail.ru
Трамп сократил торговлю США почти с 40 процентами мира - РИА Новости, 18.01.2026
09:21 18.01.2026
Трамп сократил торговлю США почти с 40 процентами мира
Трамп сократил торговлю США почти с 40 процентами мира - РИА Новости, 18.01.2026
Трамп сократил торговлю США почти с 40 процентами мира
Тарифная политика американского президента Дональда Трампа привела к тому, что США сократили торговлю почти с 40% юрисдикций в мире, выяснило РИА Новости по... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T09:21:00+03:00
2026-01-18T09:21:00+03:00
Трамп сократил торговлю США почти с 40 процентами мира

Трамп пошлинами сократил торговлю США почти с 40 процентами мира

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Тарифная политика американского президента Дональда Трампа привела к тому, что США сократили торговлю почти с 40% юрисдикций в мире, выяснило РИА Новости по таможенным данным Штатов.
Первый год пребывания Трампа в Белом доме как 47-го президента США подойдет к концу 20 января. Визитной карточкой его политики стали протекционизм и тарифные войны, которые сказались на торговле страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
На Трампа надейся, а сам не плошай: России предстоит хаос
7 апреля 2025, 08:00
Так, США в январе-октябре 2025 года сократили товарооборот с 86 юрисдикциями из 232 торговых партнеров. Таким образом, Штаты снизили торговлю с 37% всего мира.
Больше всего товарооборот упал с сектором Газа - в 177 раз, до 2,6 тысячи долларов в январе-октябре 2025 года. Среди стран, с которыми США также сократили товарооборот, - африканские Эритрея (-88,8%), ЮАР (-68,1%), Танзания (-63,4%) и другие.
Также под "сокращение" попали 12 экономик Европы, из которых наиболее сильное падение зафиксировали Гренландия (-86,6%), Монако (-67,5%), Босния и Герцеговина (-60%).
Что касается Восточной Азии, то торговля со Штатами наиболее резко упала у Лаоса (-54%), Брунея (-24,2%) и Китая (-23,2%). В Центральной Азии - у Монголии (-43,6%), Таджикистана (-29,3%) и Казахстана (-15,7%). На Ближнем Востоке - у Йемена (-55,9%) и Ирана (-38,5%).
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Демократы представят проект о блокировке пошлин Трампа из-за Гренландии
Вчера, 07:46
 
