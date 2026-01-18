Трамп сократил торговлю США почти с 40 процентами мира

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Тарифная политика американского президента Дональда Трампа привела к тому, что США сократили торговлю почти с 40% юрисдикций в мире, выяснило РИА Новости по таможенным данным Штатов.

Первый год пребывания Трампа в Белом доме как 47-го президента США подойдет к концу 20 января. Визитной карточкой его политики стали протекционизм и тарифные войны, которые сказались на торговле страны.

Так, США в январе-октябре 2025 года сократили товарооборот с 86 юрисдикциями из 232 торговых партнеров. Таким образом, Штаты снизили торговлю с 37% всего мира.

Больше всего товарооборот упал с сектором Газа - в 177 раз, до 2,6 тысячи долларов в январе-октябре 2025 года. Среди стран, с которыми США также сократили товарооборот, - африканские Эритрея (-88,8%), ЮАР (-68,1%), Танзания (-63,4%) и другие.

Также под "сокращение" попали 12 экономик Европы, из которых наиболее сильное падение зафиксировали Гренландия (-86,6%), Монако (-67,5%), Босния и Герцеговина (-60%).