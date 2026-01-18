Рейтинг@Mail.ru
07:27 18.01.2026
СМИ: депутат передал Путину послание от премьера Японии
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки передал президенту России Владимиру Путину послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити, утверждает журнал "Тойо Кэйзай".
"Такаити передала Судзуки устное послание президенту Путину, в котором говорилось, что Япония также ценит свои отношения с Россией, и Япония надеется на немедленное прекращение огня между Россией и Украиной", — говорится в материале.
По данным издания, депутат передал это сообщение 26 декабря во время встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым.
Судзуки посетил Россию в конце декабря 2025 года. Он провел встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, с замглавы МИД Андреем Руденко, также состоялся рабочий обед с замглавы МИД Михаилом Галузиным, ранее занимавшим пост посла России в Японии, с Геннадием Овечко — директором департамента по связям с соотечественниками за рубежом, который ранее был посланником в посольстве России в Токио, а также с Александром Пановым, который долгое время также возглавлял дипмиссию в Японии. Об итогах визита Судзуки доложил премьер-министру Японии Санаэ Такаити.
Судзуки — влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Он посещал Россию осенью 2023 года, за что был подвергнут острой критике в японских политических кругах, в результате чего ему пришлось уйти из Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), в которой тогда состоял. Также он посетил Россию в августе 2024 года.
После начала российской военной спецоперации на Украине Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Москва в ответ вышла из переговоров по мирному договору, прекратила безвизовые поездки японцев на южные Курилы и диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах, а также бессрочно запретила въезд в Россию тогдашнему премьер-министру Фумио Кисиде, членам его кабинета, депутатам парламента и других политикам.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Как ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки.

При этом, пояснил глава МИД, Россия и с такими представителями готова вести разговор.
В миреЯпонияРоссияМунэо СудзукиСанаэ ТакаитиВладимир Путин
 
 
