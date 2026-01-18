"Такаити передала Судзуки устное послание президенту Путину, в котором говорилось, что Япония также ценит свои отношения с Россией, и Япония надеется на немедленное прекращение огня между Россией и Украиной", — говорится в материале.

Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.