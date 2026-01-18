Минпросвещения планирует вернуть оценки за поведение с 1 по 11 классы

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Минпросвещения планирует ввести оценки за поведение школьников с 1 по 11 классы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Планируется, что отметки будут выставлять учащимся всех классов — с 1-го по 11-й. Напомним, что в ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс", — пояснили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. В ней участвуют 89 школ из семи пилотных регионов России , каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения.

"По итогам эксперимента будет выбрана одна модель. Ее введут в школах с 1 сентября 2026 года", — добавили в Минпросвещения.

Ранее РИА Новости выяснило, что министерство подготовило проект приказа, который включает пункт с введением оценки за поведение в школах страны.