https://ria.ru/20260118/otsenka-2068566210.html
Минпросвещения планирует вернуть оценки за поведение с 1 по 11 классы
Минпросвещения планирует вернуть оценки за поведение с 1 по 11 классы - РИА Новости, 18.01.2026
Минпросвещения планирует вернуть оценки за поведение с 1 по 11 классы
Минпросвещения планирует ввести оценки за поведение школьников с 1 по 11 классы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T03:30:00+03:00
2026-01-18T03:30:00+03:00
2026-01-18T07:49:00+03:00
общество
россия
тульская область
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010032836_0:3:2970:1673_1920x0_80_0_0_2ef116ca7c32394f4d3a9029c0d95ed5.jpg
https://ria.ru/20251203/minprosveschenie-2059633460.html
https://ria.ru/20251227/instruktsiya-2065037944.html
россия
тульская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010032836_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_13639c361ab664745ad136a48c304c07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, тульская область, луганская народная республика
Общество, Россия, Тульская область, Луганская Народная Республика
Минпросвещения планирует вернуть оценки за поведение с 1 по 11 классы
РИА Новости: Минпросвещения планирует с 1 сентября вернуть оценку за поведение
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Минпросвещения планирует ввести оценки за поведение школьников с 1 по 11 классы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Планируется, что отметки будут выставлять учащимся всех классов — с 1-го по 11-й. Напомним, что в ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс", — пояснили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. В ней участвуют 89 школ из семи пилотных регионов России
, каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения.
"По итогам эксперимента будет выбрана одна модель. Ее введут в школах с 1 сентября 2026 года", — добавили в Минпросвещения.
Ранее РИА Новости выяснило, что министерство подготовило проект приказа, который включает пункт с введением оценки за поведение в школах страны.
С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей
, Луганской Народной Республики
, Чечни и Мордовии началась апробацию системы оценивания поведения учащихся.
Главной задачей оценок поведения служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием – выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.