Минпросвещения планирует вернуть оценки за поведение с 1 по 11 классы - РИА Новости, 18.01.2026
03:30 18.01.2026 (обновлено: 07:49 18.01.2026)
Минпросвещения планирует вернуть оценки за поведение с 1 по 11 классы
Минпросвещения планирует вернуть оценки за поведение с 1 по 11 классы - РИА Новости, 18.01.2026
Минпросвещения планирует вернуть оценки за поведение с 1 по 11 классы
Минпросвещения планирует ввести оценки за поведение школьников с 1 по 11 классы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 18.01.2026
2026
общество, россия, тульская область, луганская народная республика
Общество, Россия, Тульская область, Луганская Народная Республика
Минпросвещения планирует вернуть оценки за поведение с 1 по 11 классы

РИА Новости: Минпросвещения планирует с 1 сентября вернуть оценку за поведение

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Урок русского языка. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Минпросвещения планирует ввести оценки за поведение школьников с 1 по 11 классы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Планируется, что отметки будут выставлять учащимся всех классов — с 1-го по 11-й. Напомним, что в ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс", — пояснили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. В ней участвуют 89 школ из семи пилотных регионов России, каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения.
"По итогам эксперимента будет выбрана одна модель. Ее введут в школах с 1 сентября 2026 года", — добавили в Минпросвещения.
Ранее РИА Новости выяснило, что министерство подготовило проект приказа, который включает пункт с введением оценки за поведение в школах страны.
С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чечни и Мордовии началась апробацию системы оценивания поведения учащихся.
Главной задачей оценок поведения служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием – выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.
ОбществоРоссияТульская областьЛуганская Народная Республика
 
 
