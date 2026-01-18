Рейтинг@Mail.ru
19:38 18.01.2026 (обновлено: 20:36 18.01.2026)
общество, москва, ярославль, кострома, новый год
Общество, Москва, Ярославль, Кострома, Новый год
В Москве ожидаются морозы до минус 33 градусов

В Москве к 25 января ожидаются морозы до минус 33 градусов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛюди в морозный день на Красной площади в Москве
Люди в морозный день на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Люди в морозный день на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Морозы до минус 33 градусов ожидаются в Москве и в других регионах Центральной России к 25 января, это будет пик похолодания, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Как следует из прогностических карт, средняя полоса 19-21 января пройдет через существенное ослабление морозов, а начиная с 22 января морозы день ото дня будут прибавлять и прибавлять. Причем эта прибавка будет весьма ощутимой. Например, в Ярославле и Костроме со среды по пятницу морозы усилятся почти на 20 градусов и вплотную приблизятся к 30 градусам. Но, как ожидается, своего пика это похолодание достигнет к Татьянину дню 25 января, когда в Москве, Владимире и Рязани не исключены минус 30 - минус 33 градуса", - написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Синоптик отметил, что также до минус 25 похолодает в Великом Новгороде и Петербурге, даже в Калининграде будет минус 15 градусов.
"В общем и целом, январь-2026 абсолютно противоположен прошлогоднему январю. Тот ставил рекорды тепла. Этот претендует на то, чтобы войти в тройку самых холодных январей 21-го века", - добавил он.
Девушка делает селфи на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Гидромедцентре рассказали о погоде в Москве в феврале
15 января, 04:39
 
ОбществоМоскваЯрославльКостромаНовый год
 
 
