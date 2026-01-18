https://ria.ru/20260118/blinkova-2068575360.html
Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open
Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open
Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
