Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open
Теннис
 
07:23 18.01.2026
Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open
Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open
Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
спорт, анна блинкова, барбора крейчикова, диана шнайдер, australian open
Теннис, Спорт, Анна Блинкова, Барбора Крейчикова, Диана Шнайдер, Australian Open
Российская теннисистка Анна Блинкова
Российская теннисистка Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В матче первого круга Блинкова, занимающая 64-е место в мировом рейтинге, уступила 119-й ракетке мира австралийке Талии Гибсон со счетом 1:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
18 января 2026 • начало в 03:10
Завершен
Талия Гибсон
2 : 06:16:3
Анна Блинкова
Во втором раунде Гибсон сыграет с победительницей противостояния Барбора Крейчикова (Чехия) - Диана Шнайдер (Россия, 23-й номер посева).
Результаты других матчей:
Александра Соснович (Белоруссия) - Жасмин Паолини (Италия, 7) - 1:6, 2:6;
Элина Свитолина (Украина, 12) - Кристина Букша (Испания) - 6:4, 6:1;
Даяна Ястремская (Украина, 26) - Елена-Габриэла Русе (Румыния) - 4:6, 5:7.
Теннис
 
