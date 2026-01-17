У экс-мэра Сочи изъяли дорогую коллекцию часов

СОЧИ, 17 янв - РИА Новости. Стоимость коллекции наручных часов, изъятых в доход государства по иску Генеральной прокуратуры России к Алексею Копайгородскому и соответчикам, достигает 45 миллионов рублей, подсчитало РИА Новости.

Ленинградской области, Санкт-Петербурге и В пятницу Хостинский районный суд Сочи изъял в доход государства имущество Копайгородского , а также его супруги и других близких лиц на сумму порядка 1,6 миллиарда рублей. В исковых материалах Генпрокуратуры России говорилось, что Копайгородский фактически является владельцем элитной, коммерческой недвижимости, в том числе жилых, нежилых помещений и земельных участков в Краснодарском крае Москве . В ходе обысков, проведенных правоохранителями у экс-мэра и его родственников, были обнаружены деньги, дорогостоящие автомобили, часы, ювелирные изделия, множество икон, ружье из дамасской стали начала XIX века и элитные вина, стоимость которых достигала двух миллионов рублей за бутылку.

"Обратить в доход государства имущество Копайгородского Алексея … наручные часы", - заявила судья на заседании.

Стоимость некоторых наручных часов таких марок, как Cartier и Breguet, по словам судьи, варьируется от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Также изъяты, как заявила судья, мужские часы марки Breguet за 10 миллионов рублей, мужские часы Patek Philippe стоимостью пять миллионов рублей, женские часы этой же марки оценены в 14 миллионов рублей.

Как подсчитало РИА Новости, вся коллекция изъятых часов достигает как минимум 45 миллионов рублей.

Среди изъятых ювелирных изделий упомянуты кольца, броши, подвески, комплекты, стоимость некоторых достигала 13 миллионов рублей. Общая стоимость дорогостоящих предметов, по данным Генпрокуратуры, составила более 107 миллионов рублей.

Копайгородскому и его супруге вменяют статью УК РФ о присвоении или растрате. Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. Кроме того, его супруге Янине предъявили обвинение по статье о принуждении свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний.

Копайгородскому также вменяется легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Свою вину супруги не признают. В настоящее время следствие по делу завершено.