Карасин оценил отношение США к Европе в контексте Гренландии - РИА Новости, 17.01.2026
17:43 17.01.2026
Карасин оценил отношение США к Европе в контексте Гренландии
Карасин оценил отношение США к Европе в контексте Гренландии
Отношение США к союзникам в контексте Гренландии может изменить ожидания европейцев от ситуации вокруг Украины, считает глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 17.01.2026
Карасин оценил отношение США к Европе в контексте Гренландии

Карасин: поведение США в контексте Гренландии повлияет на ожидания ЕС по Украине

Григорий Карасин
Григорий Карасин
Григорий Карасин. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Отношение США к союзникам в контексте Гренландии может изменить ожидания европейцев от ситуации вокруг Украины, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"В этих условиях могут стать другими и ожидания вокруг Украины. Зеленский со своими истерическими претензиями уже всем на Западе порядком надоел", - написал политик в своем Telegram-канале.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас предложил Франции направить войска на защиту Гренландии
7 января, 11:37
По словам Карасина, отношение президента США Дональда Трампа к собственным союзникам в контексте проблемы с Гренландией влечет за собой ощутимые политические последствия для внутренней атмосферы в блоке НАТО.
"Особенно это стало заметно после жесткого кавалерийского наскока на Венесуэлу, который никак не укладывается в рамки нормальной международной этики", - добавил он.
По мнению сенатора, то, что страны НАТО начали отправлять в Гренландию свои воинские контингенты, пусть и чисто символические, а премьер Канады обсуждает Гренландию с председателем КНР Си Цзиньпином, и они находят взаимное понимание, "кое о чём говорит".
"Понятно, что рост "дискуссионной составляющей" в НАТО будет сказываться и на других важных вопросах. Посмотрите, как робко, но публично смягчает тональность по отношению к России даже одиозный (канцлер ФРГ Фридрих - ред.) Мерц. Понятно, что это игра, но всё же. Атмосфера слегка дрейфует", - считает глава комитета СФ.
Остров Гренландия
НАТО не сможет среагировать на захват Гренландии США, считают в Брюсселе
16 января, 14:55
Россия при этом "демонстрирует стойкость и устами президента выступает за возвращение нормальной и предсказуемой системы международных отношений", подчеркнул Карасин.
"В мире это замечено", - добавил он, выразив надежду, что жизнь заставит Запад "становиться более восприимчивым к реальным условиям".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вэнс призвал Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии
8 января, 22:18
 
В миреГренландияСШАУкраинаГригорий КарасинДональд ТрампСи ЦзиньпинНАТОСовет Федерации РФ
 
 
