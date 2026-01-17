Карасин оценил отношение США к Европе в контексте Гренландии

Россия при этом "демонстрирует стойкость и устами президента выступает за возвращение нормальной и предсказуемой системы международных отношений", подчеркнул Карасин.

"В мире это замечено", - добавил он, выразив надежду, что жизнь заставит Запад "становиться более восприимчивым к реальным условиям".