Карасин оценил отношение США к Европе в контексте Гренландии

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Отношение США к союзникам в контексте Гренландии может изменить ожидания европейцев от ситуации вокруг Украины, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"В этих условиях могут стать другими и ожидания вокруг Украины. Зеленский со своими истерическими претензиями уже всем на Западе порядком надоел", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Карасина, отношение президента США Дональда Трампа к собственным союзникам в контексте проблемы с Гренландией влечет за собой ощутимые политические последствия для внутренней атмосферы в блоке НАТО.
"Особенно это стало заметно после жесткого кавалерийского наскока на Венесуэлу, который никак не укладывается в рамки нормальной международной этики", - добавил он.
По мнению сенатора, то, что страны НАТО начали отправлять в Гренландию свои воинские контингенты, пусть и чисто символические, а премьер Канады обсуждает Гренландию с председателем КНР Си Цзиньпином, и они находят взаимное понимание, "кое о чём говорит".
"Понятно, что рост "дискуссионной составляющей" в НАТО будет сказываться и на других важных вопросах. Посмотрите, как робко, но публично смягчает тональность по отношению к России даже одиозный (канцлер ФРГ Фридрих - ред.) Мерц. Понятно, что это игра, но всё же. Атмосфера слегка дрейфует", - считает глава комитета СФ.
Россия при этом "демонстрирует стойкость и устами президента выступает за возвращение нормальной и предсказуемой системы международных отношений", подчеркнул Карасин.
"В мире это замечено", - добавил он, выразив надежду, что жизнь заставит Запад "становиться более восприимчивым к реальным условиям".