"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сити" в первом матче после назначения Каррика
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
"Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 обыграл "Манчестер Сити" в матче АПЛ