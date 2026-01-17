Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сити" в первом матче после назначения Каррика
Футбол
 
17:33 17.01.2026
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сити" в первом матче после назначения Каррика
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сити" в первом матче после назначения Каррика

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
Английская премьер-лига (АПЛ)
17 января 2026 • начало в 15:30
Завершен
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Манчестер Сити
65‎’‎ • Брайан Мбеумо
(Бруну Фернандеш)
76‎’‎ • Патрик Доргу
(Матеус Кунья)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Брайан Мбёмо (65-я минута) и Патрик Доргу (76). Еще три гола "красных дьяволов" были отменены из-за офсайдов.
Матч стал первым для Майкла Каррика на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед". Он возглавил команду 13 января.
"Манчестер Юнайтед" с 35 очками идет четвертым в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), "Манчестер Сити" (43 очка) занимает второе место.
