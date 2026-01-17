Рейтинг@Mail.ru
У экс-мэра Сочи изъяли драгоценности на 51 миллион рублей
02:45 17.01.2026
У экс-мэра Сочи изъяли драгоценности на 51 миллион рублей
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
алексей копайгородский
генеральная прокуратура рф
сочи
россия
краснодарский край
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, алексей копайгородский, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Алексей Копайгородский, Генеральная прокуратура РФ
У экс-мэра Сочи изъяли драгоценности на 51 миллион рублей

РИА Новости: у Копайгородского изъяли бриллиант за 3,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
Перейти в медиабанк
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы. Архивное фото
СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Бриллиант в два карата стоимостью 3,5 миллиона рублей и другие драгоценности общей стоимостью около 51 миллиона рублей изъяли в доход государства по иску Генеральной прокуратуры России к Алексею Копайгородскому и соответчикам, выяснило РИА Новости.
В пятницу Хостинский районный суд Сочи изъял в доход государства имущество Копайгородского, а также его супруги и других близких лиц на сумму порядка 1,6 миллиарда рублей. В исковых материалах Генпрокуратуры России говорилось, что Копайгородский фактически является владельцем элитной и коммерческой недвижимости, в том числе жилых, нежилых помещений и земельных участков в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. В ходе обысков, проведенных правоохранителями у экс-мэра и его родственников, были обнаружены деньги, дорогостоящие автомобили, часы, ювелирные изделия, множество икон и элитные вина.
Здание Московского областного суда - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Мособлсуд изъял два участка в Барвихе по иску Генпрокуратуры
15 января, 17:17
"Обратить в доход государства имущество Копайгородского Алексея… драгоценный камень-бриллиант размером 2 карата, стоимостью 3 миллиона 500 тысяч рублей, женское кольцо с сапфиром синего цвета стоимостью 13 миллионов рублей, женское кольцо с изумрудом зеленого цвета стоимостью 11 миллионов рублей", - сказала судья в ходе заседания.
По словам судьи, также изъяты ювелирное изделие с сапфиром стоимостью 12 миллионов рублей и еще одно изделие с изумрудом стоимостью 11 миллионов рублей. Помимо них были изъяты броши и подвески, а также другие предметы роскоши.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
У Иванова изъяли особняк, "сталинский" лимузин и драгоценности
5 декабря 2025, 19:31
Как подсчитало РИА Новости, стоимость изъятых ювелирных изделий составляет более 51 миллиона рублей. По данным Генпрокуратуры, общая стоимость дорогостоящих предметов, более 107 миллионов рублей.
Копайгородскому и его супруге вменяют статью УК РФ о присвоении или растрате. Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. Кроме того, его супруге Янине предъявили обвинение по статье о принуждении свидетеля и потерпевшего к даче ложных показаний.
Копайгородскому также вменяется легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Свою вину супруги не признают. В настоящее время следствие по делу завершено.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Супруги Копайгородские находятся под стражей в Москве.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Суд изъял имущество экс-чиновника на сумму почти в три миллиарда рублей
18 декабря 2025, 23:17
 
ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайАлексей КопайгородскийГенеральная прокуратура РФ
 
 
