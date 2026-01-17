У экс-мэра Сочи изъяли драгоценности на 51 миллион рублей

СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Бриллиант в два карата стоимостью 3,5 миллиона рублей и другие драгоценности общей стоимостью около 51 миллиона рублей изъяли в доход государства по иску Генеральной прокуратуры России к Алексею Копайгородскому и соответчикам, выяснило РИА Новости.

Ленинградской области, Санкт-Петербурге и В пятницу Хостинский районный суд Сочи изъял в доход государства имущество Копайгородского , а также его супруги и других близких лиц на сумму порядка 1,6 миллиарда рублей. В исковых материалах Генпрокуратуры России говорилось, что Копайгородский фактически является владельцем элитной и коммерческой недвижимости, в том числе жилых, нежилых помещений и земельных участков в Краснодарском крае Москве . В ходе обысков, проведенных правоохранителями у экс-мэра и его родственников, были обнаружены деньги, дорогостоящие автомобили, часы, ювелирные изделия, множество икон и элитные вина.

"Обратить в доход государства имущество Копайгородского Алексея… драгоценный камень-бриллиант размером 2 карата, стоимостью 3 миллиона 500 тысяч рублей, женское кольцо с сапфиром синего цвета стоимостью 13 миллионов рублей, женское кольцо с изумрудом зеленого цвета стоимостью 11 миллионов рублей", - сказала судья в ходе заседания.

По словам судьи, также изъяты ювелирное изделие с сапфиром стоимостью 12 миллионов рублей и еще одно изделие с изумрудом стоимостью 11 миллионов рублей. Помимо них были изъяты броши и подвески, а также другие предметы роскоши.

Как подсчитало РИА Новости, стоимость изъятых ювелирных изделий составляет более 51 миллиона рублей. По данным Генпрокуратуры, общая стоимость дорогостоящих предметов, более 107 миллионов рублей.

Копайгородскому и его супруге вменяют статью УК РФ о присвоении или растрате. Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. Кроме того, его супруге Янине предъявили обвинение по статье о принуждении свидетеля и потерпевшего к даче ложных показаний.

Копайгородскому также вменяется легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Свою вину супруги не признают. В настоящее время следствие по делу завершено.