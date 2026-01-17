Рейтинг@Mail.ru
"Погибнут финны и поляки". На Западе раскрыли большую проблему из-за России
02:02 17.01.2026 (обновлено: 09:27 17.01.2026)
"Погибнут финны и поляки". На Западе раскрыли большую проблему из-за России
"Погибнут финны и поляки". На Западе раскрыли большую проблему из-за России

Аналитик Марьятнов: раз ЕС не может воевать с Россией, будет воевать сам с собой

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Поскольку европейские страны не в состоянии воевать с Россией, они будут воевать друг против друга, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Франция напугана милитаризацией ненастоящих арийцев
15 января, 08:00
"Поляки начинают подозревать, что следующими на смерть отправят их. <…> Они хотят, чтобы ЕС назначил кого-то для переговоров с Россией. <…> Говорят о (президенте Финляндии Александре. — Прим. ред.) Стуббе... Трусы из Лондона, Берлина и Парижа хотят, чтобы сначала погибли финны и потом поляки. Но очевидно, что европейские военные, за редким исключением, не понимают, что такое настоящая война. <…> Более того, Франция заявляет, что перевооружение Германии создаст очень много проблем. <…> Значит, если они не способны воевать с Россией, то будут воевать друг с другом. Пусть воюют. Кто против?" — отметил он.
По мнению Мартьянова, всерьез относиться к Евросоюзу как к военной державе просто невозможно.
"(Глава ЕК. — Прим. ред.) Урсула фон дер Ляйен обещает превратить ЕС в военную державу. Думаю, она наносит большой вред людям из Главного оперативного управления российского Генштаба, потому что они надрывают животы от смеха, и их нужно срочно вести в больницу на операцию", — сыронизировал аналитик.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно выражал сомнения относительно направления развития военного блока.
Накануне бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что сами Соединенные Штаты из-за разногласий с европейскими членами альянса могут его покинуть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
14 января, 08:00
 
