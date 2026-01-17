"Погибнут финны и поляки". На Западе раскрыли большую проблему из-за России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Поскольку европейские страны не в состоянии воевать с Россией, они будут воевать друг против друга, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"Поляки начинают подозревать, что следующими на смерть отправят их. <…> Они хотят, чтобы ЕС назначил кого-то для переговоров с Россией. <…> Говорят о (президенте Финляндии Александре. — Прим. ред.) Стуббе... Трусы из Лондона, Берлина и Парижа хотят, чтобы сначала погибли финны и потом поляки. Но очевидно, что европейские военные, за редким исключением, не понимают, что такое настоящая война. <…> Более того, Франция заявляет, что перевооружение Германии создаст очень много проблем. <…> Значит, если они не способны воевать с Россией, то будут воевать друг с другом. Пусть воюют. Кто против?" — отметил он.
По мнению Мартьянова, всерьез относиться к Евросоюзу как к военной державе просто невозможно.
"(Глава ЕК. — Прим. ред.) Урсула фон дер Ляйен обещает превратить ЕС в военную державу. Думаю, она наносит большой вред людям из Главного оперативного управления российского Генштаба, потому что они надрывают животы от смеха, и их нужно срочно вести в больницу на операцию", — сыронизировал аналитик.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно выражал сомнения относительно направления развития военного блока.
Накануне бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что сами Соединенные Штаты из-за разногласий с европейскими членами альянса могут его покинуть.
