Рейтинг@Mail.ru
Посол Украины назвала место нового раунда переговоров с США - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 16.01.2026 (обновлено: 22:29 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/peregovory-2068430264.html
Посол Украины назвала место нового раунда переговоров с США
Посол Украины назвала место нового раунда переговоров с США - РИА Новости, 16.01.2026
Посол Украины назвала место нового раунда переговоров с США
Новый раунд переговоров Киева и Вашингтона на тему мирного соглашения с Россией состоится 17 января в Майами, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, ее... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T22:27:00+03:00
2026-01-16T22:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
киев
владимир зеленский
владимир путин
ольга стефанишина
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135898/82/1358988292_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_25a375fef9e617ae7d8070bb1ba57a60.jpg
https://ria.ru/20260116/zelenskiy-2068326083.html
https://ria.ru/20260116/koshkovich-2068265068.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135898/82/1358988292_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_036452a0151017c6bb4147ba86a45c96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, владимир зеленский, владимир путин, ольга стефанишина, российский фонд прямых инвестиций, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ольга Стефанишина, Российский фонд прямых инвестиций, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Посол Украины назвала место нового раунда переговоров с США

Стефанишина: переговоры Украины и США пройдут в Майами 17 января

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Флаги Украины и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Новый раунд переговоров Киева и Вашингтона на тему мирного соглашения с Россией состоится 17 января в Майами, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, ее слова приводит издание Страна.ua.
«
"Встреча украинской и американской делегаций состоится завтра в Майами", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский перед встречей с Петром Павелом в Киеве. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Не на одной стороне". Зеленский жестко ответил Трампу
Вчера, 15:29
По словам посла, Украина и США сейчас работают над двумя ключевыми соглашениями – гарантиями безопасности и экономическим процветанием Украины. Их могут подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.
В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Заявление Зеленского о конфликте на Украине вызвало изумление на Западе
Вчера, 11:36
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинОльга СтефанишинаРоссийский фонд прямых инвестицийВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала