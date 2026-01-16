Рейтинг@Mail.ru
Трамп и фон дер Ляйен могут провести переговоры по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
11:07 16.01.2026 (обновлено: 11:23 16.01.2026)
Трамп и фон дер Ляйен могут провести переговоры по Украине, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют провести встречу на полях в Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы... РИА Новости, 16.01.2026
Трамп и фон дер Ляйен могут провести переговоры по Украине, пишут СМИ

Pais: Трамп и фон дер Ляйен могут провести переговоры по Украине в Давосе

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют провести встречу на полях в Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить урегулирование на Украине, пишет газета Pais со ссылкой на источники в ЕС.
"По данным источников в ЕС, фон дер Ляйен и Трамп планируют встретиться в (Давосе - ред.), чтобы обсудить переговоры по урегулированию на Украине", - приводит издание слова источников.
Как сообщает издание, встреча предварительно запланирована на среду, 21 января.
По словам источников, цель этой встречи, которая не подтверждена на 100%, продолжение переговоров по урегулированию на Украине. Как отмечает Pais, в последнее время событиями в Венесуэле и продолжающимися угрозами в адрес Гренландии вопрос Украины был смещен на второй план.
Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
