Трамп и фон дер Ляйен могут провести переговоры по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют провести встречу на полях в Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить урегулирование на Украине, пишет газета Pais со ссылкой на источники в ЕС.