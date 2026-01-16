Рейтинг@Mail.ru
"Орландо" выиграл у "Мемфиса" в матче НБА, прошедшем в Берлине - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
00:57 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/orlando-2068199186.html
"Орландо" выиграл у "Мемфиса" в матче НБА, прошедшем в Берлине
"Орландо" выиграл у "Мемфиса" в матче НБА, прошедшем в Берлине - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Орландо" выиграл у "Мемфиса" в матче НБА, прошедшем в Берлине
"Орландо Мэджик" нанес поражение "Мемфис Гриззлис" в первом из двух запланированных в Европе очных матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T00:57:00+03:00
2026-01-16T00:57:00+03:00
баскетбол
спорт
джарен джексон
орландо мэджик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822411842_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f406f2ab02bcc3abad57dfb68eb5fe51.jpg
https://ria.ru/20260115/demin-2067976202.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822411842_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_337e18f3ee5d4a7cd7f6e918eb9eb7fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джарен джексон, орландо мэджик
Баскетбол, Спорт, Джарен Джексон, Орландо Мэджик
"Орландо" выиграл у "Мемфиса" в матче НБА, прошедшем в Берлине

"Орландо" обыграл "Мемфис" в матче НБА, прошедшем в Берлине

© TwitterПаоло Банкеро
Паоло Банкеро - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Twitter
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Орландо Мэджик" нанес поражение "Мемфис Гриззлис" в первом из двух запланированных в Европе очных матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Берлине и завершилась со счетом 118:111 (23:39, 35:28, 26:12, 34:32). Самым результативным игроком в составе победителей стал Паоло Банкеро, оформивший дабл-дабл (26 очков + 13 подборов). У "Мемфиса" больше всех очков набрал Джарен Джексон - 30.
"Орландо", одержавший 23-ю победу при 18 поражениях, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Мемфис" с 17 победами и 23 поражениями располагается на 11-й строчке на Западе.
Вечером 18 января команды встретятся вновь в Лондоне.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Бруклин" проиграл пятый матч подряд в НБА, Демин набрал 17 очков
Вчера, 09:00
 
БаскетболСпортДжарен ДжексонОрландо Мэджик
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Салават Юлаев
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Милан
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Расинг
    Барселона
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Сан-Хосе
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Филадельфия
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Миннесота
    Виннипег
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
    66
    32
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала