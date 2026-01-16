https://ria.ru/20260116/orlando-2068199186.html
"Орландо" выиграл у "Мемфиса" в матче НБА, прошедшем в Берлине
"Орландо" выиграл у "Мемфиса" в матче НБА, прошедшем в Берлине - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Орландо" выиграл у "Мемфиса" в матче НБА, прошедшем в Берлине
"Орландо Мэджик" нанес поражение "Мемфис Гриззлис" в первом из двух запланированных в Европе очных матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Орландо" выиграл у "Мемфиса" в матче НБА, прошедшем в Берлине
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Орландо Мэджик" нанес поражение "Мемфис Гриззлис" в первом из двух запланированных в Европе очных матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Берлине и завершилась со счетом 118:111 (23:39, 35:28, 26:12, 34:32). Самым результативным игроком в составе победителей стал Паоло Банкеро, оформивший дабл-дабл (26 очков + 13 подборов). У "Мемфиса" больше всех очков набрал Джарен Джексон - 30.
"Орландо", одержавший 23-ю победу при 18 поражениях, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Мемфис" с 17 победами и 23 поражениями располагается на 11-й строчке на Западе.
Вечером 18 января команды встретятся вновь в Лондоне.