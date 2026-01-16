Миронов предложил освободить от платы за лифт проживающих в старых домах

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил освободить от платы за пользование лифтом граждан, проживающих в старых домах, построенных в 19-м – начале 20-го века.

Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу Вас дать поручение о внесении дополнений в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правила изменения размера платы за содержание жилого помещения… в части освобождения нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирном доме, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, от платы за техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов", - сказано в письме.

Миронов рассказал РИА Новости, что регулярно получает обращения от жителей старых многоквартирных домов: в письмах, электронных сообщениях и во время приёма граждан. По его словам, люди недовольны тем, что им включают в коммунальные платёжки строку об оплате услуги, которой они не могут пользоваться по объективным причинам.

"По действующим нормам, в состав общего имущества многоквартирного дома включаются лифты и лифтовые шахты. Однако до сих пор в городах можно найти большое количество домов, которые были построены в 19 веке – первой половине 20 века. Лифтовым оборудованием там может оснащаться лишь часть здания, а плата за ремонт и обслуживание лифта распределяется на всех жильцов", - сообщил политик.

Он отметил, что также граждане вынуждены платить взносы на капитальный ремонт общего имущества по тарифам, которые предусматривают проведение капремонт лифтового оборудования. Такая проблема, как уточнил лидер партии, в частности, характерна для Санкт-Петербурга